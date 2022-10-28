邱太三呼吁大陆放宽疫情管制措施

台湾大陆委员会主委邱太三提出两点呼吁，称维持两岸和平稳定是共同责任，并希望大陆放宽疫情管控措施。

据联合新闻网报道，邱太三星期五（1月28日）早上出席“中共权力变迁及治理趋势”研讨会时说，大陆的“强国”发展路线，欠缺尝试建立相互制衡的民主治理及管理风险，从而使发展前景充满不确定性。

针对台海形势，邱太三提到，北京近年来持续加大对台武力恐吓及政军施压，今年8月的军演，更让全球关注且意识到其危害区域繁荣与安全的扩张意图。

邱太三说，2300万台湾人民早已坚定拒绝“一中原则”与“一国两制”。政治分歧处理关键，需要双方理性平等、相互尊重，寻求和平务实解决之道，“这是对岸必须努力的课题”。他说，维系两岸和平稳定，是双方共同责任，期待对岸跳出陈旧的政治框架，展现改善两岸关系的开放态度。

同时，邱太三提出两点呼吁。一是“干戈载戢、维护和平稳定”，他说，和平关键在于改变以武力处理问题思维，北京应该打消加深双方鸿沟、升高区域紧张的军事威吓，他呼吁不设前提的建设性对话处理分歧、承担起维护台海和平共同责任。

二则是“有序健康交流、增进双方理解”。邱太三呼吁，两岸开放交流将届满35年，双方应在此基础上，抱持“以民为本”理念，正常交往、增进理解，务实处理人民往来权益问题、保障人民福祉。 他说：“台湾已经逐步放宽交流限制，期盼中国大陆能顺应国际趋势、逐步调整管制，让两岸恢复健康有序交流，创造良性互动空间。”

邱太三接受媒体联访时还说，大陆的清零政策对人员往来造成很大困扰，大陆对台湾也有政策限制，例如禁止自由行、陆生来台，他希望双方能有效以人民福祉为优先进行接洽与安排。