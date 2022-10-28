西宁将逐步放开无疫情区域管控

中国青海西宁市因疫情升温全市封控，近期出现买菜难、买菜贵等防疫问题后，官方宣布将逐步放开无疫情小区的区域管控，有序恢复正常生活秩序。

据“夏都西宁”官方微信公号通报，西宁市副市长韩兴斌在星期五（10月28日）的疫情防控新闻发布会上说，目前西宁市疫情形势总体可控，发展趋势稳定向好，为尽可能减少疫情对群众生产生活的影响，将根据当前疫情变化形势，逐步放开未发生过疫情传播，或者连续多日无病例出现的片区、居民小区的区域管控，让居民在做好个人防护的前提下，有序恢复正常的生活秩序。

他也说，对仍有疫情风险的小区，将继续实行居家工作生活，严格落实足不出小区防控措施。他强调，各区将及时组织数量充足、价格合理的蔬菜包，调配到有需求的小区，开展无接触配送，尽最大努力满足民众的基本需求；同时，也将及时安排核酸采样人员进入小区进行采样。

韩兴斌介绍，10月20日本轮疫情发生以来，西宁市连续开展了多轮全员核酸检测，截至10月28日零时，全市共发现阳性感染者237例，其中，确诊10例，无症状感染者227例。阳性人员绝大多数都在中高风险区及集中隔离点内出现，社会面检出的阳性感染者数量逐日减少，表明了西宁市采取的居家工作生活的措施取得了明显成效，起到了关键作用，疫情扩散蔓延的势头得到有效遏制。

韩兴斌介绍，本轮疫情发生以来，特别是实行居家工作生活措施以来，为加大各方面服务保障力度，市指挥部从快、从严处置，积极统筹各方力量，指导各县区设立了民生诉求服务保障工作专班，重点围绕“就医购药、生产运行、基本生活物资保障”等方面，全力解决特殊困难人群的各类民生诉求。

他还透露，期间共收集各类民生诉求求助电话、信息1万1047条，点对点反馈、解决、办结1万零271起。同时，官方也持续加大民生保障监管力度，打击通报价格违法典型案例四起，处置典型谣言及不实信息案例七个。

韩兴斌强调，虽然目前疫情发展趋势稳定向好，但疫情尚未过去，形势仍然较为严峻，鉴于病毒特性、周边形势和疫情的复杂性、反复性和不确定性，西宁市仍面临外部疫情输入和内部反弹风险交织叠加的挑战，唯有坚持才能胜利。

西宁市在10月20日发现三名无症状感染者，疫情起始点为青藏高原农副产品集散中心，主要流行毒株为奥密克戎BA.5.2进化分支。疫情发生后，官方于20日紧急暂停了青藏高原农副产品集散中心的批发经营，并从21日起对主城区全面实行了居家工作生活的管理措施，最大限度地减少人员流动带来的隐秘传播。

全市进入封控管理后，有不少网民反映出现买不到菜、买贵菜的情况，中国官媒《人民日报》星期四（10月27日）也发文，就上述防疫问题“五问”西宁市商务局。

