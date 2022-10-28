中国农村卫生厕所普及率达到77.5%，农村生活污水治理率约28%。

据中新社报道，星期五（10月28日）提请十三届全国人大常委会审议的《全国人民代表大会常务委员会执法检查组关于检查实施情况的报告》（以下简称“报告”）显示，中国累计完成19.7万个行政村环境整治，95%的村开展了清洁行动，农村生活垃圾进行收运处理的自然村比例稳定在90%以上，农村卫生厕所普及率达到77.5%，农村生活污水治理率约28%。

中国的化肥、农药使用量连续六年保持下降势头，化肥、农药利用率分别提高到40.2%、40.6%，农药包装废弃物回收率达到58.6%。

根据报告，截至今年6月，全国共建设140个优势特色产业集群、250个国家现代农业产业园、300个国家农村产业融合发展示范园，遴选推介1199个全国乡村旅游重点村、100个乡村旅游重点镇（乡）、1442个中国美丽休闲乡村。

在粮食供给安全方面，报告显示，2021年全国粮食总产量13657亿斤，猪牛羊禽肉产量8887万吨。全国累计建成高标准农田超过9亿亩，农作物良种覆盖率达到96%。全国农业科技进步贡献率达到61.5%，小麦、玉米、水稻综合机械化率分别达到97%、90%和85%。

推进乡村共同富裕方面，报告显示，全国农村居民人均可支配收入已由2017年的1万3432元（人民币，下同，约2617新元）增长到2021年的1万8931元，2021年全国脱贫人口人均纯收入比农村居民人均可支配收入增速高6.4个百分点。

关于下一步工作安排，报告称，将进一步巩固国家粮食安全保障基础，促进乡村产业高质量发展，推动农村农民实现共同富裕，加大农村生态环境保护力度，完善乡村振兴体制机制和政策体系等。

全国人大常委会2021年4月29日审议通过《中华人民共和国乡村振兴促进法》，自2021年6月1日起施行。