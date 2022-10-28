深圳一小学配餐公司涉食品违法行为被责令停业

网曝深圳一小学配餐公司厨具遍布蛆虫，苍蝇乱飞。深圳市市场监督管理局近日作出行政处罚，对涉事公司深圳市食缘鑫餐饮管理有限公司作出处罚，责令停产停业。

根据深圳市市场监督管理局网站公布的处罚信息显示，该处罚决定书文号为深市监处罚〔2022〕华1号，处罚名称为“深圳市食缘鑫餐饮管理有限公司未按规定实施生产经营过程控制要求案”，处罚决定日期为10月26日。

据此前报道，网传一段视频显示，配餐公司厨具上有白色蛆虫正在蠕动。其中，一个锅盖上更是布满了蛆虫。视频一经发布，引起广泛关注。

深圳市龙华区民治小学9月28日发布通报称，学校从家委会得知，家委代表对深圳市食缘鑫餐饮管理有限公司进行飞行检查，发现该公司涉嫌存在食品安全隐患问题。该校协助家委会启动应急机制，终止与该公司的试用期合同。

通报说，龙华区教育局在接到相关情况报告后，第一时间到学校指导处理工作，并会同市场监督管理局龙华局、区检察院等部门到配餐公司实地检查，对发现的问题将从严处理。同日，家委会已启动对新配餐公司的综合考察和招标工作，根据家委会要求，招标期间由真功夫餐饮管理有限公司进行午餐临时配送。

深圳市龙华区教育局公众号“龙华教育”9月29日发布通报称，该局接民治小学家长反映，学校午餐配餐供应商深圳市食缘鑫餐饮管理有限公司存在食品安全隐患问题，对此该局高度重视，第一时间会同市市场监督管理局龙华监管局到现场了解情况，迅速成立调查处置组，对相关情况进行调查。目前，市市场监督管理局龙华监管局已责令该公司停止所有供餐业务，并依法进行立案调查。

天眼查App显示，深圳市食缘鑫餐饮管理有限公司法定代表人为谭云中，该公司成立于2013年3月，注册资本5000万元（人民币，下同，约1000万新元）。早在去年7月23日，该公司就因食品违法行为，被深圳市市场监督管理局龙华局处以警告、罚款5000元的处罚。