中国最高检：3747名涉罪未成年人被帮教后考上大学

中国最高人民检察2020年至2022年9月，共携手各方帮教3747名涉罪未成年人知错悔改，努力学习考上大学。

中国最高人民检察院官方微博发文称，张军星期五（10月28日）在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十七次会议上作关于人民检察院开展未成年人检察工作情况的报告。

报告指出，检察机关坚持“双向保护”，用心帮教涉罪未成年人，关爱救助未成年被害人。2020年至今年9月，共有3747名涉罪未成年人经检察机关携手各方帮教知错悔改，努力学习考上大学；2018年至今年9月，救助未成年被害人3.4万人5亿余元（人民币，约1亿新元）。

报告提到，检察机关把帮教贯穿未成年人犯罪案件办理始终，力促涉罪未成年人迷途知返、改过自新。会同公安机关、人民法院、相关社会组织等一体落实未成年人刑事案件特别程序，结合办案全面落实社会调查制度，实现讯问时法定代理人、合适成年人到场全覆盖。

同时，检察机关充分了解涉罪未成年人家庭环境、成长经历、一贯表现等情况，有针对性制定帮教方案，积极开展诉前观护帮教、不起诉跟踪帮教，用心用情感化挽救。

另一方面，检察机关加强涉罪未成年人刑事执行监督，2018年至今年9月，监督纠正与成年人混管混押6313人，防止再受“二次感染”。今年，最高检直接组织对2个未成年犯管教所开展跨省交叉巡回检察，既监督监管执法问题，更督促提升帮教质效。

报告还指出，检察机关会同公安机关、妇联等推行“一站式”询问、救助机制，检察官、警察、医务人员、心理咨询师等同步介入，一次性完成证据收集、受害身体检查等工作，及时开展心理疏导，避免反复询问取证对未成年人造成“次生伤害”。

中国目前已建成2053个“一站式”办案场所。针对一些未成年人遭受犯罪侵害后家庭生活陷入困境，专门出台检察政策，加强司法救助工作。同时，会同教育、民政等部门综合落实心理疏导、身体康复、生活安置、复学就业等多元救助，助力重归生活。