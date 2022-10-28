邓炳强：23条立法工作从未停止 不能草率免日后频改

香港保安局局长邓炳强星期五（10月28日）说，23条立法工作从未停止，因过去一年国际发生新形势变化，令当局对于有关基本法23条立法的评估有不同，加上香港有国安法判例需要研究，认为立法不能草率，以免将来要修改更麻烦。

根据《星岛日报》报道，香港行政长官李家超10月20日到立法会出席答问会时被问及23条立法进展，提到《基本法》23条要尽快立法，但必须要做广泛研究，以弥补盲点，保障23条立法的安全系数，希望23条立法做到“管用”，处理可以预计最极端的情况。

邓炳强星期五在电台节目中表示，23条立法工作从来没有停止，他提到23条有7种罪类，《国安法》已包含分裂国家及颠覆政权，但叛国、煽惑叛乱、窃取国家机密以及规管外国和本地政治团体都需要立法去做。他说，留意到英国近日公布国家安全法案，提出许多新事项，当局需要研究。

邓炳强还说，香港最近一些《国安法》案件有判决，当局也需要考虑，以做到切实执行，又能应对目前情况及面对将来挑战的法例。

被问“抢人才”问题，邓炳强说警队情况有别，虽然目前仍差几千人，但主要是招募方面有挑战，流失不多。警队挽留人才“做得不错”，透过不同计划包括退休后重聘或延长工作，留下了有经验的人员。他说，现代人的身体好了很多，许多人都活到120岁，体能上应该“没什么大问题”。

