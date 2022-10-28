柯文哲称基于人道理由同意大陆专家赴台看望大熊猫“团团”

台北市立动物园大猫熊“团团”病情恶化，农委会已同意让大陆专家赴台。台北市长柯文哲说，台湾在医疗上不需要协助，是基于人道理由同意大陆专家赴台，形容其为“像是来看快要挂掉的媳妇”。

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，农委会主委陈吉仲星期五（10月28日）答立法院问询时说，台北市政府星期四（27日）来函申请让大陆专家赴台，因时间紧迫，农委会已于上午回函同意。他强调，因为猫熊是非常重要的保育类动物，政府当然会以最快速度处理。

台湾行政院长苏贞昌也说，只要对猫熊有益，应该怎么做，都是专业。

针对邀请大陆专家一事，台北市长柯文哲则说，中国大陆送出单位要表达关切，好像亲人要来探望一样，基于人道理由，市政府同意并进行申请，“故事就这么简单”。

他指出，园方有把兽医师找来，也找台湾大学一些放射科医师看过团团的磁共振造影（MRI）片子，“就医疗上坦白讲不需要别人的协助，台湾医疗很好了，用医人的技术，在医猫熊有什么困难。”

柯文哲强调，不是台湾要大陆专家来看猫熊，台湾医疗上没有问题。“但送出单位觉得好像是嫁出去的媳妇要去看一看，快要挂掉要来看，那好吧，随便。”

团团今年8月出现癫痫症状，经检查为脑部病变，服用药物后情况一度好转，不过本月16日病情急转直下，园方推测其脑部病变为恶性肿瘤的机率提高，但考虑到团团的身体状况，决定不再对其进行麻醉或侵入性检查，而是采取舒缓照护方式照顾。

台北动物园兽医室主任赖燕雪在星期五举行的团团病况说明会上说，因为现在还没有完全确定团团的病因，无法预估其寿命还剩多久，不过如果团团生活开心，就还不考虑安乐死。

她也指出，大陆专家赴台也应以探亲、情谊交流为主，医疗会照原本的方式处理，不太有机会有变动，并说这是经过多方评估后决定的。

今年18岁的团团是中国大陆赠送给台湾的雄性大熊猫，与雌性大熊猫“圆圆”2008年赴台，定居台北动物园。

公开资料显示，大熊猫在野外的平均寿命为15至20年，人工圈养下则为20至30年。曾生活在香港海洋公园的雌性大熊猫“佳佳”和重庆动物园的雌性大熊猫“新星”都活到了38岁，相当于人类的110多岁，是最长寿的圈养大熊猫。