台北故宫打破三件国宝文物

台湾国民党立委陈以信曝台北故宫打破多件国宝文物并试图掩盖过失，台北故宫星期五（10月28日）发布声明，承认作业过程中疏忽造成三件文物衰落破损，但无意隐匿，三件文物都将进入修复程序。

据台湾联合报报道，台北故宫在声明中称，故宫器物处瓷器科人员整理文物时，于去年2月3日和今年4月7日打开文物包裹时，分别发现“明 弘治款 娇黄绿彩双龙小碗”和“清 康熙款 暗龙白里小黄瓷碗”破损。

此外，今年5月19日整理文物时，由于人员在作业过程中疏忽，导致“清 乾隆 青花花卉盘”掉落破损，工作人员皆随即依程序通报至院长。

台北故宫院长吴密察说，发生问题之后，院方依程序报吿，调查分两路进行，由业务单位、政风处分别做调查报告，并无隐匿。他也说，在第一、第二案中，还不能确认责任归属，不过第三案在确认责任归属后，将启动惩处作业，同样并未隐匿。

台北故宫说明，涉及的三件瓷器依文化资产保存法规定，暂行分级列为一般古物。破损瓷器目前第一件“娇黄绿彩双龙小碗”正在修复中，第二件“暗龙白里小黄瓷碗”待修复人员处理，第三件“清 乾隆 青花花卉盘”则需待惩处程序完成，责任厘清后才会进入修复程序。

陈以信星期五的爆料称，近日接获检举，台北故宫摔破不止一件国宝，且高层下令“不典藏、不举报”，试图掩盖此事，希望政府下令彻查此事，并称经彻查若为真，要求行政院长苏贞昌道歉，吴密察下台负责。