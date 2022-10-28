下午察：中国年轻人心中的“鹤岗神话”

25岁的女生为了逃离大城市，花了1万5000元（人民币，下同，2920新元）在鹤岗全款买了一套46平米的房子，从此过上了幸福的生活……

这一童话故事般的情节，让鹤岗这一东北边陲小城再度刷上中国各大热搜榜单，鹤岗也瞬间成为许多中国年轻人心中的“桃花源”。引起关注的，还是当地以一款奢侈品牌包包的价格就能买到的“白菜价”房子。

鹤岗神话崛起

童话起源于星视频10月19日的一则报道。25岁的赵姓女子是一名画师，在去到鹤岗之前，曾在南京租房工作。不过，她觉得在南京工作的压力太大，于是在了解到鹤岗低廉的生活成本后，决定到那里买房安家。

她以1万5000元的价格全款将鹤岗一间46平米的房子买到手，又花了不到5万元对全屋进行装修。最让她意外的是，她只花上1000元，就请到了保姆，可以让她不用工作一天还要面对家务。

她说，自己只需要一张桌子和一台电脑就可以工作，不需要多好的环境。相比鹤岗1万5000元一套房的价格，南京的房租让她感到负担沉重。

这名赵兴女子称，原来选择鹤岗是因为压力大，想要躺平的生活，但来鹤岗之后却意外开启幸福的生活。（视频截图）

她表示，自己是个喜欢独居的人，来到了鹤岗不用应对人际交往的压力。原来选择鹤岗是因为压力大，想要过躺平的生活，却意外开启了幸福的生活。“这里天空很蓝，风景很好，生活也很便利，楼下就有医院、超市、学校，配套也很齐全。”打车、水电费、伙食费等，一个月3000元绰绰有余，“没有内卷的压力，也没有房贷的危机，不用工作一天还要面对家务”，生活品质有了极大提升。

另一名“90后”小豪则用4万元买了一套70平米的房子，和女朋友一起从杭州移居鹤岗。他说，现在的工作主要是线上进行，比较自由。虽然收入锐减一半，但他和女友的幸福指数不降反升，他们不仅没有了大城市的压迫感，节奏放缓也能更好地体验生活。

他说：“很多人觉得我买的是一个房子，包括我自己，但我渐渐发现，我还买到了另一个全新的生活方式。4万元不仅仅是买了一套房更是开了一次人生盲盒。”

这名90后的小豪说，如今的生活没有房租的焦虑，感觉自己找到“诗和自由”。（视频截图）

类似小赵、小豪的故事还有很多，都有许多相似的地方，包括：格外低廉的房价、缓慢的生活节奏，忘却过往大城市的内卷，过上悠闲无压力的生活。仿佛只要移居鹤岗，这些生活要素都能到手，自然也引来不少中国网民的关注。

截至星期五（10月28日），“90后女生1.5万元鹤岗买房定居”“杭州男生4万元移居鹤岗”等有关鹤岗的话题的阅读量突破了10亿次。

不少网民对这两人口述的生活表示祝福和羡慕，并被鹤岗的“白菜价”房子所打动。不少网民还跃跃欲试，考虑正式移居鹤岗，“逃离大城市，去鹤岗找自由”。

一时间，鹤岗突然就和“桃花源”“精神栖息地”“友好宜居”等标签挂钩，引发了一波移居买房热。鹤岗官方星期四（10月27日）还出面回应称，近期咨询移居业务较多，但当地房价其实没有如网络上流传的那么低。

不过，也有部分网民质疑，鹤岗并非上述“童话故事”说的那么好，认为除了便宜房价之外，当地发展程度、气候、就业问题不一定符合“友好宜居”的标准，因此不应该盲目地跟随网络媒体炒作。

还有网民认为，在考虑是否移居鹤岗前，有几个问题应事先自我评估：首先，自己是否有条件移居到鹤岗；鹤岗的生活条件、气候条件等是否适合自己；在自己的长期人生规划中，移居鹤岗是否一个可行选项等。

鹤岗神话的起点

“鹤岗神话”的崛起与网络脱不了干系，首次让鹤岗低房价出圈的是2019年在网络上爆火的一篇文章。

2019年11月，百度贴吧上一篇《流浪到鹤岗，我花五万块买了套房》的文章突然爆火，文中33岁船员李海为了结束自己漂泊不定的生活，花了5万元在鹤岗买房定居。这篇文章瞬间让鹤岗的低房价爆火。

从那时起，“万元买房”就成了鹤岗的流量密码，每当有人吹嘘用数万元在鹤岗买房时，就必定引来无数网民关注。

但事实上，鹤岗便宜的房价，也是该市由兴转衰的象征。

鹤岗是黑龙江省四大煤城之一，处于黑龙江省最北端，总面积为1万5000平方公里。由于是一个资源型城市，鹤岗因煤而生、因煤而兴，但同样也因煤而困。经过长年开发，鹤岗在2011年被中国政府列入第三批25座资源枯竭型城市的名单。

2010年后，随着煤资源枯竭，中国政府逐渐以其他能源取代，鹤岗经济开始走下坡，人口也逐步流失。（互联网）

在那之后，鹤岗的年轻人开始外流，当地常住人口不断减少。根据黑龙江省统计局数据，2020年鹤岗市常住人口约89万1000人，与2010年第六次人口普查相比减少约16万7000人，下降15.81％。

人口持续减少，加上鹤岗棚改带来大量的房屋供给，供过于求的局面让当地商品房销售面积从2016年起接连三年都大幅下降。根据鹤岗市统计公报数据，2016年鹤岗商品房销售面积暴跌43.4％，2018年跌幅缩小至9.8％，但2019年跌幅扩大至70.8％，同一年商品房每平方米的销售单价也暴跌68.6％。

据58安居客房产研究院统计，目前鹤岗新房均价在每平方米3100元左右。而“乐居买房”数据显示，中国一线城市北京、上海、深圳的商品房均价都在每平方米5万元以上，广州的商品房均价虽然较低，每平方米也在3万元以上。相比下来，就不难明白为什么鹤岗的房子被形容为“白菜价”。

“桃花源”与现实的冲突

不过，也有媒体采访了几位从大城市迁居鹤岗、远程办公的年轻人，他们都说移居鹤岗并非想象中那么简单，花钱买房是一回事，但真正挑战还在后面。

有人无法忍受东北冬日极寒的气候，也有人适应不了小城市生活的不便。更重要的是，这些迁居而来的人，并不足以形成具有一定规模的新社群，进而改变一座城市。

据鹤岗市统计公报数据，即使鹤岗的低房价屡次出圈，但鹤岗的商品房销售面积却没有搭上网络热潮的顺风车而大幅上扬，2020年仅增长8.6％，2021年才稍微扩大增幅至21％。

所以，羡慕归羡慕，现实中真正付诸行动的人还是有限的。许多年轻人虽心向鹤岗，但他们也很清楚，这终究只是昙花一现的“桃花源”，梦醒了，还是得咬紧牙关，继续在纷扰的大城市中挣扎奋斗。

或许，鹤岗作为一个神话或童话，其实只是许多人心中渴望的直接投射，反映的是年轻人想要暂时逃避城市生活的喧嚣和压力，以及他们对于低房价、低负担、高品质和自由生活的向往。