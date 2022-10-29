受疫情影响 无锡马拉松延期长沙改线上赛

原定于11月6日举行的无锡、长沙马拉松星期五（10月28日）分别宣布比赛延期以及调整为线上进行。

根据澎湃新闻报道，无锡马拉松官网发布组委会公告称，鉴于当前江苏省内外冠病疫情防控形势的严峻性，为防范疫情扩散风险，切实保障广大跑友、工作人员和市民的健康安全，经组委会慎重研究决定，原定于2022年11月6日举办的2022无锡马拉松延期至2023年举办，具体举办时间另行通知，对于本次赛事延期举办给您带来的不便，深表歉意。

此外，无锡马拉松组委会还表示，善后工作正在进行中：已获得参赛名额的选手，默认保留参赛名额，无需操作，如不参赛，可在赛事重启后公布的指定退出日期前随时申请退出报名，报名费将于申请后七个工作日内全额退回；未获得参赛名额且未申请退费的选手，默认按原候补顺序参与重启后的候补，无需操作，在获得正式参赛资格前可随时申请退出候补，报名费将于提交申请后七个工作日内全额退回。

2022无锡马拉松由江苏省委宣传部、江苏省体育局、无锡市政府主办，江苏省体育竞赛管理中心、无锡市体育局、汇跑赛事承办，中国田径协会提供技术认证。竞赛项目分为马拉松（42.195公里）、半程马拉松（21.0975公里）以及欢乐跑（6公里）。

同日，长沙马拉松组委会宣布了本届赛事将由线下赛调整为线上赛的消息。

据长沙马拉松官网发布的组委会公告称，鉴于近期国内疫情防控形势复杂严峻，根据上级疫情防控工作要求，为切实保障广大跑友的身体健康和安全，经组委会审慎研究决定，将原计划于11月6日举办的2022长沙马拉松由线下赛调整为线上赛方式举办。具体举办信息及相关事项可关注长沙马拉松官网、官微和官方微博。

此外，长沙马拉松组委会将为已报名缴费成功的参赛选手保留参数资格或办理退费，并继续做好后续服务工作。

2022长沙马拉松由湖南省体育局、长沙市政府主办，湖南省田径协会、长沙市体育局、长沙市产业投资集团有限公司承办，中国田径协会提供技术认证。比赛项目分为马拉松（42.195公里）、半程马拉松（21.0975公里）以及欢乐跑（约5公里）。

长沙马拉松组委会相关负责人程震受访时说，这已经是长沙第三次进行线上马拉松赛。受疫情影响，2020年和2021年的长沙马拉松都是在线上举行。

据介绍，线上马拉松一般是指在马拉松活动当天，按照活动要求，在任何地方使用赛事官方授权的运动记录软件完成马拉松要求的跑步公里数，即可获得官方授权的完赛纪念奖牌或赛事奖品或电子完赛证书。

近期，已有太原、青岛、日照、九江、保定等地的多场马拉松赛事宣布延期或取消。其中，衡水湖马拉松组委会10月24日宣布原定于10月30日举办的2022衡水湖马拉松系列赛线下赛取消，线上赛继续举办。

另据中新网报道，中国田径协会10月27日召开了全国路跑赛事及活动安全监管工作会议。会上，中国田径协会副秘书长水涛做了关于《进一步做实、做细路跑赛事组织安全工作》的发言，对赛事筹备中的重点问题进行了梳理和强调。他表示据疫情防控发展形势，11月份及后期一些地方计划陆续重启马拉松及相关路跑运动赛事。

