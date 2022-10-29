上海卫健委原党组副书记闻大翔接替邬惊雷任卫健委主任

原上海市卫健委党组副书记、市中医药管理局局长闻大翔接替邬惊雷，出任上海市卫健委主任。

综合上海市卫健委网站、澎湃新闻和上海发布等报道，上海市人大常委会会议星期五（10月28日）下午审议并表决通过有关人事任免事项，决定任命闻大翔为市卫生健康委员会主任，免去邬惊雷的市卫生健康委员会主任职务。

今年53岁的闻大翔学历为在职研究生、医学博士。他曾担任上海交通大学医学院附属仁济医院副院长、上海市卫计委副主任等职务。

闻大翔在担任上海市卫计委副主任期间，邬惊雷任上海市卫计委主任。随着2018年国家机构改革，邬惊雷于11月转任重组的上海市卫健委主任（2019年1月兼任市中医药管理局局长）。

同月，闻大翔出任上海市市场监督管理局党组成员，市药品监督管理局党组书记、局长。

今年6月，上海市卫健委系统党员代表会议召开，会议报道显示，闻大翔已经出任上海市卫健委党组副书记。

9月，上海市委组织部发布干部任前公示，时任上海市卫生健康委员会党组副书记，市药品监督管理局局长、党组书记闻大翔拟为市级机关正职人选。

10月10日，上海市政府发布任免通知，闻大翔出任上海市中医药管理局局长，免去邬惊雷的上海市中医药管理局局长职务。时隔18天，闻大翔出任上海市卫健委主任。

目前，上海市卫健委主任和党组书记分别由两人担任，现任党组书记、副主任是章雄。

卸任的上海市卫健委主任一职的邬惊雷1962年1月出生，曾任上海医科大学附属儿科医院副院长、复旦大学附属妇产科医院党委书记、院长。

2012年4月，邬惊雷出任上海市卫生局党委副书记、纪委书记。2016年2月，他转任上海市卫计委主任。

2018年机构改革之后，邬惊雷一直担任上海市卫健委主任。

今年1月，邬惊雷出任上海市政协文化卫生体育委员会主任。

