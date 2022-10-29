李家超：教师有责任培育学生国民意识和民族自豪感

香港行政长官李家超星期六（29日）说，教师有责任教育学生如何做人，培育他们的国民意识、民族自豪感和主人翁意识，国民教育是价值观教育的重要一环。

根据《星岛日报》报道，李家超出席香港华夏教育机构成立典礼暨香港教育开新篇高峰论坛并致辞时说，机构由6个志同道合的办学团体联合组成，将爱国爱港精神融入教育，将发挥达至优势互补效果，为香港教育打开新篇。

李家超称不少人表示施政报告多措施关注引进人才，但对本地人才培养措施“希望讲多点”，他说，施政报告也有不少措施“育人才”，培养青年成为爱国爱港、具备国际视野的新一代。

李家超还说，教师有责任教育学生如何做人，培育他们的国民意识、民族自豪感和主人翁意识，国民教育是价值观教育的重要一环。国民教育涵盖不同范畴，包括促进认识历史、文化、国情、国家安全教育等等。

李家超说，政府会强化推动学校课堂内外国民教育，共同维护国家安全意识。他指出，公立学校将首先推出“心系家国 ”的联校活动系列，加深学生对国家发展的认识。所有公费学校每年都会为家长举办国民教育相关活动，同时本学年开始公立学校新聘教师必须考取合格基本法考试，并鼓励教师参与大陆交流团。

中国教育部副部长田学军致辞时表示，“一国两制”方针指导下，大陆与香港在教育领域交流合作全面深化，形式越来越多元。他对机构提出三点希望，一是面向师生，努力成为立德树人的重要阵地；二是面向教育界，努力成为弘扬爱国爱港光荣传统的重要阵地；三是面向社会，努力成为共同参与和携手育人的重要阵地。

香港中联办副主任卢新宁致辞时说，教育是国之大计，是民族振兴社会进步的重要基石，办好教育事业，对增强香港同胞，特别是青少年的国家意识和爱国精神，推动“一国两制”实践行稳致远同样具有基础性意义，形容机构的成立“正当其时”。

她还分享自己的三点体会，以勉励机构。一是继往开来，努力将爱国爱港光荣传统发扬光大；二是守正创新，努力构建与“一国两制”相适应的教育体系；三是立德树人，努力培养担当民族复兴大任的栋梁之材。她希望机构将为国家和香港培养更多担当时代重任的“一国两制”建设者和接班人，为以中国式现代化推进中华民族伟大复兴作出新的贡献。

“香港华夏教育机构”由香岛教育机构、香港教育工作者联会教育机构、香港劳校教育机构、香港福建商会教育基金、培侨教育机构、汉华教育机构等六个办学团体共同组成，约1100位教育界人士出席当天的论坛。