上海将电子烟纳入公共场所禁烟范围

上海市人大常委会星期五（10月28日）下午通过《上海市公共场所控制吸烟条例》（简称《条例》）修正案，将电子烟纳入公共场所禁烟范围。

根据澎湃新闻报道，新版《条例》中，明确控烟工作是指采取有效措施，禁止在《条例》规定的禁烟场所吸烟（包括电子烟）；并将相关法条中的“烟草烟雾”修改为“烟草烟雾及电子烟释放物”。

电子烟被上海纳入公共场所禁烟范围，即全市室内公共场所、室内工作场所、公共交通工具内及部分公共场所的室外区域禁止吸烟（包括电子烟）。这是该《条例》实施12周年之际的又一新举措。

据上海市健康促进委员会办公室介绍，电子烟问世以来，迅速在全球流行。数据显示，各国电子烟使用率呈现逐年增长趋势，尤其青少年人群的电子烟使用率增长更为明显。电子烟对健康的危害，受到专家学者、社会公众和新闻媒体的广泛关注。使用电子烟可增加心血管疾病和肺部疾病的发病风险。

电子烟中含有的尼古丁成分具有很强的成瘾性，并可对胎儿和儿童青少年的大脑发育造成长期不良后果，导致学习障碍和焦虑症。电子烟烟液中可检出甲醛、乙醛、多环芳烃、挥发性有机物、烟草特有亚硝胺等有害物质。电子烟释放物（即二手气溶胶）是一种新的空气污染源，同样可检出甲醛、乙醛、金属、尼古丁、多环芳烃、挥发性有机物等有害物质，并具有细胞毒性。

2021年11月，中国明确电子烟属于“新型烟草制品”，参照国家《烟草专卖法实施条例》有关卷烟的规定管理。根据国家有关规定，为控制电子烟释放物对公共场所卫生的影响，保障公众健康，消除和减少电子烟的危害，上海市决定将电子烟纳入公共场所禁烟范围。

《上海市公共场所控制吸烟条例》自2010年3月1日起施行，是世界卫生组织《烟草控制框架公约》在中国生效后，大陆地区首部省级人大颁布的控烟地方法规。2017年3月1日《条例》修订后生效实施，实现室内全面禁烟，世界卫生组织授予上海市人民政府“世界无烟日奖”。

