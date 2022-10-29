习近平：社会主义是拿命换来的 新时代也是如此

中共总书记习近平在二十大闭幕后赴陕西省延安市、河南省安阳市考察，他强调，全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍在农村。要全面学习贯彻中共二十大精神，坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴，为实现农业农村现代化而不懈奋斗。

据央视网报道，10月26日至28日，习近平分别在中共政治局委员、陕西省委书记刘国中和省长赵一德，河南省委书记楼阳生和省长王凯陪同下，到陕西延安市和河南安阳市的农村、学校、红色教育基地、文物保护单位等进行调研。

中共政治局常委、中央办公厅主任丁薛祥陪同考察。

习近平26日下午到延安市安塞区高桥镇南沟村，在苹果园同农民交流。他回忆当年在陕北的知青岁月时说，他当年看到老乡们生活很艰苦，心里就想着怎么样让大家生活好起来。这次来延安，看到翻天覆地的变化。

习近平说，现在“两个一百年”奋斗目标的第一个百年目标已经实现，绝对贫困问题解决了，老乡们过上了好日子，但还要继续努力往前走，让生活越来越美好。

他强调，空谈误国，实干兴邦。要认真学习贯彻二十大精神，全面推进乡村振兴，把富民政策一项一项落实好，加快推进农业农村现代化。

习近平还到延安中学枣园校区同师生交流，他勉励学生们从小树立远大理想，立志成为社会主义建设者和接班人，确保红色基因代代相传。

习近平28日到河南安阳林州市红旗渠纪念馆参观时说，红旗渠记载了林县人不认命、不服输、敢于战天斗地的英雄气概，要用红旗渠精神教育人民特别是广大青少年，“社会主义是拼出来、干出来、拿命换来的，不仅过去如此，新时代也是如此”，今天物质生活大为改善，但愚公移山、艰苦奋斗的精神不能变。

习近平强调，红旗渠精神同延安精神一脉相承，年轻一代要继承和发扬吃苦耐劳、自力更生、艰苦奋斗的精神，摒弃骄娇二气，像父辈一样把青春热血镌刻在历史的丰碑上。

“实现第二个百年奋斗目标也就是一两代人的事，我们正逢其时、不可辜负，要作出我们这一代的贡献。红旗渠精神永在！”

在安阳殷墟遗址考察时，习近平说，殷墟他向往已久，这次来是想更深地学习理解中华文明，古为今用。

他还说，中华文明源远流长，从未中断，塑造了伟大的民族，这个民族还会伟大下去。要通过文物发掘、研究保护工作，更好地传承优秀传统文化。

习近平强调，中华优秀传统文化是中共创新理论的“根”，推进马克思主义中国化时代化的根本途径是“两个结合”，要坚定文化自信，增强做中国人的自信心和自豪感。

据报道，中组部部长陈希和中央有关部门负责人陪同分别参加上述有关活动。