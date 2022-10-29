华春莹推特发图：中国用实际行动证明对外开放的决心不会变

中国外交部部长助理华春莹星期五（28日）在推特分享四张数据图，并配文说，中国用实际行动证明，中国高水平对外开放的决心不会改变，中国开放的大门会越开越大。

华春莹在这则帖子中发了四张数据图。第一张图以“中国在贸易方面位居第一”为主题，配文是：“从2012年到2021年，中国对外贸易总额从4.4万亿美元增至6.9万亿美元，成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴。”

第二张图以“中国在使用外商直接投资方面位居第二”为主题，配文是：“从2012年到2021年，中国年度实际使用外资从7000（多）亿元人民币增长到1.15万亿元人民币。”

第三张图以“中国在境外直接投资方面位居第三”为主题，配文是：“从2012年到2021年，中国境外投资存量由不足0.6万亿美元增长到超过2.7万亿美元。”

第四张图以“中国已举办四届中国国际进口博览会”为主题，配文是：“中国国际进口博览会是世界首个以‘进口’为主题的国家级展会，从2018年到2021年，四届进博会累计成交额达到2722.7亿美元。”

在前不久结束的中共二十大首场记者会上，二十大新闻发言人孙业礼强调，担心中国对外开放程度越来越小的担心，是不必要。

中国外交部发言人汪文斌上周在例行记者会上表示，对外开放是中国的基本国策，也是当代中国的鲜明标识。未来，中国将始终坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断提升贸易和投资自由化便利化水平，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度性开放，为各国分享中国发展成果提供更多机遇，为中国与世界合作共赢开辟更大空间。