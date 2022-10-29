高虹安申请专利写“中国台湾”遭质疑亲陆

台湾民众党新竹市长候选人高虹安被翻出，向中国大陆申请专利时，填写“中国台湾”被批是“友陆安”，她回应文件申请人非本人，而是资策会。

据联合新闻网报道，网红“四叉猫”翻出民众党新竹市长候选人高虹安曾在资策会任职期间，向中国大陆申请专利填写“中国台湾”，酸她是“友陆安”。

高虹安星期六（10月29日）受访时称，文件申请人是资策会，当时2016年是蔡英文政府时代，“难道是资策会通敌？对大陆示好吗？”

高虹安认为，指控莫名其妙，“如果今天申请人是资策会，那指控对象是否应该是资策会，而非指控当时单纯在资策会任职的员工？”

民进党市长候选人沈慧虹星期六回应此事时称，台湾不是专利合作条约会员国，申请专利文件只能用这种方式。

不过，针对有律师在网路上发文爆料，高虹安在2015年有一笔专利申请资料，她是发明人，科智负责人颜均泰则是申请人，沈慧虹说，凡走过必留下痕迹，越来越多网友找出线索，发现高虹安疑似在资策会任职期间有拿公家资源图利自己、图利科智的疑云，请高虹安不要转移焦点，应该向选民解释清楚。

高虹安则认为，应拿出文件再做讨论，现在爆料实在太多，抹黑和造谣的指控也太多了，若要逐一回应，这样的一个负面选举打不完。

另外，面对最近网络上发起的下载高虹安论文运动以及资策会向辛辛那提大学提出检举信一事，高虹安也强调，论文事件进入司法程序，但网友冲高下载量，是脱序行径，“让国际看到台湾在选举期间竟可闹出这么多笑话，真的是大可不必了。”

高虹安重申，最近不断遭受抹黑和造谣，“但选情告急也不要再用这样的方法，那只会更告急。”