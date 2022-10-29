马英九参访“金门协议”签署地 吁尽速恢复小三通

台湾前总统马英九呼吁两岸小三通尽速开放，他认为，两岸要想真正达到和平，无论官方或民间都应该对话，金门在距离中国大陆最近的地方，从金门开始是最好的做法。

据台湾中时新闻网报道，马英九星期六（10月29日）上午飞往金门，为拼连任的县长候选人杨镇浯竞选总部成立大会站台打气，他还特别转往当初签订两岸“金门协议”的签署地参访。

“金门协议”是当年为解决遣返台湾海峡偷渡犯在“原船遣返”或“并船遣返”政策执行下常发生船难意外的问题，基于人道原则，由两岸的红十字会以非官方组织身份，于1990年9月在金门签订的司法互助协议，也是两岸司法互助的重要开端。

今年是“金门协议”签署32周年，马英九在国民党副主席夏立言与金门县长杨镇浯等人陪同下，参访当时在金宁乡仁爱新庄签署协议的会议室及陈列的历史照片。

马英九说，当年他担任陆委会副主委时，由海基会副董事长兼秘书长陈长文代表签署这项协议，这项协议历史意义非常重大，代表两岸可以坐下来一起谈，并且可以谈出结果。

他说，即使大家对于当时签订协议的日期是要使用“西元年”或“民国年”有不同的看法，但可以各自表述，可以解决问题，又不会伤害彼此的利益，是个好的开始。从这个协议开始，也开启两岸对话，之后在既有的共识下各自表述。

马英九也说，从金门协议到两岸三通交流，是大家共同努力才换来两岸今天的和平共处，当前两岸最能加速重启交流的就是金马小三通，过往在小三通正常通航时，带来的是荣景与融洽的两岸人民交流互动，这都充分显示稳定的两岸关系能为人民带来福祉，因此他呼吁中央赶紧恢复小三通交流。

金门县长杨镇浯则说，有近70%的金门乡亲都期盼小三通早日复航，随着台湾边境开放，金门不应被特别的排除在外，这样的“特殊待遇”对金门并不是“善待”，反而是“枷锁”，期待中央政府能以更友善与务实的态度，面对小三通的复航，让金门乡亲回到正常的发展与生活。

