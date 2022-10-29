杨润雄遗憾康泰旅社清盘：望同心合力早日令社会复常

香港老牌旅行社康泰旅行社正进行清盘程序，香港文化体育及旅游局局长杨润雄星期六（29日）说，他对康泰旅行社未能继续营运，感到可惜。他还说，“0+3”入境措施对旅游业帮助有限，期望社会同心合力，早日做好防疫抗疫措施，便有更多机会再进一步放宽，令香港社会复常。

根据《星岛日报》报道，杨润雄出席一项活动后受访表示，疫情导致旅游业界经营较困难，政府已推出多项支援措施，包括“防疫抗疫基金”下的计划及其他支援，他说，过去逾两年政府提供超过38亿元（港元，约6.8亿新元）的支援。近日的旅游鼓励计划也是希望可以继续支援香港旅游业。

杨润雄承认，“0+3”入境措施对旅游业帮助有限，导致“入境游”受到限制。他期望社会同心合力，早日做好防疫抗疫措施，便有更多机会再进一步放宽，令香港社会复常。

另外，杨润雄还在电台节目中说，政府放宽至“0+3”的目的，是希望社会和经济可以早日复常。当局将根据疫情的实际情况，并视乎科学数据精准考虑其他防疫措施。

对于旅游业界建议旅客抵达后，即使持黄码人士也可以“团入团出”方式进入指定餐厅及景点，杨润雄表示他曾与业界讨论，部分景点难以限制游客活动范围，如何能将旅行团安排到景点而不影响其他人，又能减少与其他人接触而不导致疫情扩散，仍需讨论。

