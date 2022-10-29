中国批美核态势报告：勿“以美国之心度中国之腹”

中国代表团团长、裁军大使李松星期五（28日）在联合国大会裁军与国际安全委员会（联大一委）发言，抨击美国《2022年核态势审议报告》充斥着冷战思维、零和理念，反映出美国谋求绝对军事优势的霸权逻辑。针对报告中的涉华内容，李松奉劝美方，不要“以美国之心度中国之腹”，总是用霸权心态揣度其他国家。

根据新华社报道，李松指出，上述报告有助于人们看清，美国握着手中的核武器，是如何看待这个世界、如何看待其他国家的。报告极力渲染大国竞争、阵营对抗，充斥着冷战思维、零和理念，反映出美国谋求绝对军事优势的霸权逻辑，与防止核战争、避免核军备竞赛的国际期待背道而驰。

他说，美国进一步强化核武器在国家安全政策中的作用，降低核武器使用门槛，日益成为核冲突风险的源头。美国新出台的核战略及相关政策、规划，必将对全球战略安全与稳定、大国战略安全关系、国际和多边核军控、裁军与防扩散进程产生复杂、深远的严重消极影响。

李松指出，美方在报告中对中方正常的核力量现代化指手画脚、妄加揣测，明目张胆针对中方量身定制核威慑战略，中方对此严重关切并坚决反对。中方奉劝美方，不要“以美国之心度中国之腹”，总是用霸权心态揣度其他国家，把其他国家想象成对手或敌手。他强调，中方有能力、有信心维护国家安全利益，美方的核讹诈吓不倒中方。

李松敦促美国摒弃冷战思维和霸权逻辑，采取理性、负责任的核政策，切实履行核裁军特殊优先责任，为维护全球战略稳定、增进世界和平与安全发挥应有作用。

