中国多地启动未成年人文身专项治理 遏制文身低龄化趋势

中国全国多地启动专项治理，对未成年人的文身行为予以限制。

据澎湃新闻星期六（10月29日）报道，中国国务院未成年人保护工作领导小组办公室介绍，文身近年来出现了“低龄化”现象，日渐成为诱发未成年人违法犯罪、侵害未成年人合法权益的社会风险点。未成年人文身容易损害未成年人身心健康，影响未成年人就业和生活，让未成年人受到不良文化侵蚀。

所谓文身，也叫刺青，是通过机器，以高频针将有墨的针头刺入皮肤，留下图案、颜色。

公开资料显示，皮肤是人体的天然屏障，会排斥染料异物，引发过敏性反应，还可能导致皮肤伤口感染。部分从业文身师未经专门的医疗培训，操作不规范，皮肤感染的风险更高，未成年人的免疫系统发育不成熟，就更易受到侵害，这也将对他们今后从军以及报考对身体条件有特殊要求的公务员时将产生影响。

其中，安徽省市场监管局日前发布消息称，为贯彻落实未成年人文身治理专项行动工作方案，加强市场监管领域未成年人文身治理工作，保护未成年人身心健康，自今年10月至12月，省市场监管局在全省部署开展未成年人文身治理专项行动。

安徽省市场监管局介绍，市场监管领域未成年人文身治理专项行动做好四方面工作：一是属地市场监管部门在办理市场主体登记注册时，对于经营范围中包含文身服务活动的市场主体，应当在其营业执照相关经营范围后明确标注“除面向未成年人”；二是摸排经营文身服务的市场主体数量，检查营业执照经营范围是否标注“除面向未成年人”；三是针对未依法取得营业执照向未成年人开展文身服务的，依照有关规定进行查处；四是针对广告中含有引诱未成年人文身的内容，加大市场监管领域广告监管力度。

此前山西省民政厅10月19日也发布消息，为促进未成年人身心健康发展，山西省将开展未成年人文身治理专项行动。

专项行动期间，山西省将重点对医疗卫生机构、相关文身机构和市场经营主体、相关行业协会和社会组织是否开展未成年人文身工作进行排查治理。

同时，妇联、团委、教育、司法等部门将指导和支持未成年人父母或其他监护人履行家庭监护主体职责，教育引导未成年人充分认识文身可能产生的危害，增强自我保护的意识和能力，理性拒绝文身。

卫健委、市场监管、民政等部门将督促监管医疗卫生机构、相关文身机构和市场经营主体、相关行业协会和社会组织不向未成年人开展文身服务，并对有意愿“去除文身”的未成年人提供规范医疗美容服务。

此外，公安、检察机关、法院等部门会依法调查处理、起诉、审理涉未成年人文身、侵害未成年人合法权益的案件，守牢未成年人司法保护底线。宣传、网信、广播电视主管部门将加强未成年人文身危害宣传和舆论监督，加大对相关文艺作品和广告内容的审核，不得含有诱导未成年人文身的内容。

另据山东潍坊新闻网报道，潍坊安丘市10月22日启动为期两个月的未成年人文身治理行动。

在宣传现场，医疗专家向市民讲解文身的危害：一是易感染，文身通过破坏皮肤真皮层，导致皮肤出血、过敏、肉芽肿；文身材料含有铅、汞等重金属，会使皮肤残存大量毒素而诱发皮肤癌；同时，不卫生文身存在感染艾滋病等传染病风险。二是难复原，文身后存在难以清除、激光去除费用高且效果不佳的风险，多数未成年人文身后悔率极高。三是影响就业、就学，全国各地已出现在校生因文身而被劝休学、退学等案例，文身会直接影响青年人择业选择。四是心理影响，文身会带来标签效应，容易让未成年人与不良人集结，走上违法犯罪道路。此外，文身还对未成年人的社会交往和朋友圈产生影响。

中国国务院未成年人保护工作领导小组办公室今年6月6日印发《未成年人文身治理工作办法》指出，国家、社会、学校和家庭应当教育和帮助未成年人树立和践行社会主义核心价值观，充分认识文身可能产生的危害，增强自我保护的意识和能力，理性拒绝文身。

此外，据灵山县市场监管局微信公众号10月19日消息，近日，灵山县市场监管局灵城市场监管所执法人员依法查处了1起无照向未成年人提供文身服务的违法经营案件，这是该局开展未成年人文身治理专项行动开出的首张“罚单”。

该局今年以来共排查美容美发、文身店等经营主体286家次，其中，对一家向未成年人提供文身服务的经营主体进行责令改正，查处一起无照向未成年人提供文身服务的违法经营行为案件。