中国多所高校成立纪检监察学院

西南政法大学、福建师范大学等多所中国高校9月下旬以来陆续宣布纪检监察学院设立的消息。此外，上月公布的《研究生教育学科专业目录（2022年）》显示，纪检监察学已进入新版学科专业目录，成为法学门类下一级学科。

根据澎湃新闻报道，福建师范大学10月19日公布消息称，校长办公会议研究了纪检监察学院和纪检监察学科建设有关事宜，决定成立福建师范大学纪检监察学院，依托法学院建设，实行“两块牌子、一套人马、合署办公”，在全省高校率先启动纪检监察学科建设。

校方指出，今年9月，国务院学位委员会、教育部发布的《研究生教育学科专业目录(2022年)》，将“纪检监察学”列为法学门类下的一级学科，为新时代纪检监察学科建设提供了难得机遇、创造了广阔空间。近年来，学校充分发挥综合性大学优势，积极促进学科交叉融合，稳定支持法学等学科内涵式发展，为纪检监察学科建设奠定了扎实的研究基础；学校全面从严治党、纪检监察工作创新发展，多次受到省委和省纪委监委的肯定，为推进纪检监察学科建设创造了有利条件等。

西南政法大学纪检监察学院10月17日正式揭牌成立，这也是重庆高校首个成立的纪检监察学院。

西南政法大学纪检监察学院院长谭宗泽介绍，2018年中华人民共和国国家监察委员会成立。同年，西南政法大学响应国家号召，成立中国首家监察法学院，并设立监察法实验班进行本科教育，招收硕士和博士研究生。“新的国家机关设立，意味着需要更多的人才。”谭宗泽说，经过调研发现，监察人才缺口量大，不仅是纪检监察机关需要，向其它国家机关和国企的派出派驻等都需要专业纪检监察人才。

今年7月，西南政法大学筹备建立报纪检监察本科专业。9月，国家正式公布新增一级学科的目录，纪检监察学名列其中。

“学院明年开始招收首批纪检监察专业本科学生，将形成在纪检监察一级学科条件下完整的人才培养体系。”谭宗泽说道。

稍早前的9月28日上午，湖南科技大学纪检监察学院正式揭牌。据学校新闻网报道，湖南省人大常委会原副主任、全国人大监察和司法委员会委员谢勇在致辞中充分肯定了学校在纪检监察学科建设、团队建设、人才培养中取得的成绩，并希望随着纪检监察学院的正式运行，湖南科技大学纪检监察专门研究队伍、研究平台能发挥更佳作用，为新时代反腐败作出更大贡献。

据介绍，纪检监察学是研究中国共产党和国家监督体系、党风廉政建设和反腐败以及纪检监察理论、制度和实践的综合性学科。中央纪委国家监委网站今年9月报道指出，随着纪检监察体制改革向纵深发展，以纪检监察理论、制度与实践为研究对象的新兴学科纪检监察学应运而生。据不完全统计，目前中国高校与科研院所设立的与纪检监察相关的研究机构已有100多个。