上海市委书记陈吉宁瞻仰中共一大会址

上海市委书记陈吉宁星期六（10月29日）上午瞻仰了中共一大会址，称要牢记“三个务必”，从建党精神中汲取团结奋斗的磅礴力量，进一步激发奋进新征程。

据新华社报道，陈吉宁瞻仰了中共一大会址，并在中共一大纪念馆参观了《伟大的开端——中国共产党创建历史陈列》展览。陈吉宁称，上海是总共诞生地、初心始发地和建党精神孕育地，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻中共二十大精神，牢记“三个务必”，从建党精神中汲取团结奋斗的磅礴力量，进一步激发奋进新征程、建功新时代的使命感和责任感，把上海这座光荣的城市建设得更加美好。

他称，叮嘱要结合中共二十大精神学习宣传贯彻这个当前首要政治任务，创新方式方法，丰富宣讲内涵，讲好中国共产党的故事，讲好中共诞生地的故事，让更多人特别是青少年走进纪念馆，深刻了解党的光辉历程，更加自觉地传承红色基因、赓续红色血脉，把建党精神共同弘扬好、传承好，把中国共产党的精神家园共同守护好、建设好。

陈吉宁还称，中共二十大闭幕不到一周，中共中央总书记习近平带领新一届中共中央政治局常委集体瞻仰革命圣地延安，发出了弘扬伟大建党精神和延安精神的时代号召；要从中共百年奋斗特别是新时代的伟大变革中深刻感悟中共初心使命，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，打牢“两个维护”的思想根基，牢记“务必不忘初心、牢记使命，务必谦虚谨慎、艰苦奋斗，务必敢于斗争、善于斗争”，坚定历史自信，增强历史主动，坚决担当起中共和人民赋予的重任，始终保持踔厉奋发的精神风貌，在新时代新征程上加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，奋力当好全面建设社会主义现代化国家的排头兵。

报道称，市委副书记、市长龚正，市领导诸葛宇杰、赵嘉鸣一同瞻仰。