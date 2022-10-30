澳门国际机场获批准扩建填海

澳门特区政府星期六（10月29日）宣布，已正式接获中央政府批复文件，批准澳门国际机场扩建的填海申请。

据香港中通社报道，澳门特区行政长官贺一诚说，收到中央政府的批复令人鼓舞，充分体现中央政府对澳门发展的关爱和支持。期望在澳门航空业未来的复苏与发展过程中，配合机场基建设施的完善和航空运输市场的开放，让澳门民航事业可持续发展。

贺一诚说，中央一直给予澳门促进经济社会发展的优惠政策，今年9月听取澳门经济形势和工作汇报后，中央已决定加快澳门旅游复苏和基建发展。澳门国际机场的扩建填海有助拓展澳门特区发展空间，更有利于澳门融入国家发展大局及参与“一带一路”的建设，助力澳门经济复苏并为澳门经济适度多元的发展目标打下坚固基础。

澳门民航局对中央政府支持澳门航空业的可持续发展致以诚挚感谢，承诺未来将继续积极协调各方，并监督机场落实填海工程的前期工作。澳门国际机场的扩建将巩固澳门作为 “世界旅游休闲中心”的发展定位，助力经济适度多元，并进一步提升澳门机场在珠三角区域的竞争力。

民航局说，有信心不断完善机场基础设施，优化机场出行环境，以及逐步恢复航线营运和扩大网络，为澳门和珠三角地区的居民提供更多元化的航空产品。中央政府的批复文件为澳门航空业后疫情复苏带来契机，今后将更好地融入大湾区发展和吸引更多航空专才来澳。

澳门国际机场的填海工程主要包括，把跑道人工岛屿与现有两条滑行桥之间的水域填土，扩大停机坪容量，以增加飞机停泊位和构建快速脱离道；维持跑道长度不变，但延伸跑道末端安全区，以满足国际民航组织的新安全标准；跑道人工岛屿与停机坪中间预留95米宽的水道。新建土地和设施将大大地扩充客运大楼和通用航空设施的承载力，并且增加跑道容量。

填海工程将按需要分段进行，总填海面积超过129公顷。澳门国际机场完成最终扩建后，年客运承载能力将达1500万名乘客。