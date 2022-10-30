美贸易代表：下一阶段美中经济关系尚不明朗

美国贸易代表戴琪称，对于中国领导层换届会如何影响美中两国之间的经济关系，拜登政府仍在观望，并将继续捍卫美国的利益，直到北京做出改变。

戴琪星期五（10月28日）在彭博社华盛顿办公室接受采访时表示：“我认为这真的是‘观望’和‘待定’......这个问题现在每个人都在问，不仅仅是在贸易方面，而且是在整个关系方面。”

戴琪说，接下来的四个月里，她将继续与现任对接人中国副总理刘鹤接触。她还表示，目前尚不清楚中国国家主席习近平会任命谁来接掌，变动要等到明年3月份的中国全国人大会议。

据报道，虽然白宫对北京加强对经济的控制做好了心理准备，但戴琪不排除中国可能会出台更多市场化改革措施令世界感到意外的可能性。她说，随着中国步入政府换届，“没有什么是注定的”。

“我们为（控制）加码，为改革没有进展的情形做好了准备”，戴琪称。但美国知道也必须“为可能让你意外的决定做好准备”，她说，并补充表示这一天“可能不会很快到来”．

戴琪也强调，拜登政府的重点是负责任地管理两国关系，在推动北京改革中国经济结构的同时，华盛顿期待中国能做到应做的那一部分。

“我们必须更加坚定地捍卫我们的利益，直到中国和北京决定是时候进行结构性改革，以使他们的制度与我们的制度更加一致。”

戴琪说，她的办公室继续与中国官员接触，以执行前任政府所达成的第一阶段贸易协议。

彭博社报道，美国总统拜登和习近平料将在下个月的二十国集团（G20）领导人峰会上面对面会晤，不过计划尚未敲定。

