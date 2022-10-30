许信良：大环境不利 年底选举对民进党感到悲观

台湾民进党前主席许信良表示，11月底举行的“九合一”地方选举，面临俄乌战争未歇、中美关系与两岸关系紧张，大局对民进党不利，加上国民党在地方选举占尽优势，“今年选举，对民进党而言，我觉得是蛮悲观的”。

综合台媒报道，许信良星期六（10月29日）与媒体茶叙。谈到即将到来的11月26日“九合一”选举，他表示，对民进党很不利，这是大势。

许信良指出，不像2019年香港反修例事件对民进党很有利，今年从俄乌战争迄今、中美关系、两岸关系的紧张，这些外部政治效果对台湾选举而言，大局对民进党不利，加上国民党在地方选举占尽优势。

在这背景下，他认为今年地方选举胜负已定了，“今年选举，对民进党而言，我觉得是蛮悲观的”。

对于民进党的选战策略，许信良提出建议。他认为民进党要以“实现台湾的民主”来肯定自己，不要太在乎选举结果；民主是民进党最大成就，应该以此自豪，反而不必太计较地方选举结果，这样在2024年总统选举才会有更好的机会。

对于民进党今年选举主打“抗中保台”，许信良也不认同。他说，地方选举有很多的因素，不见得是执政不力，不要把地方选举当作是人民支持和平或战争的根据；如果现在去做民调，绝大多数的人会希望战争吗？绝对不喜欢。

许信良指出，国际及台湾的舆论都一直强调战争的危机、武统迫在眉睫，这个说法不一定正确，且对民进党绝对不利，今年选战氛围已是如此，“如果明年再这样下去，更不利了”。

至于2024年总统选举，许信良表示，民进党内要阻挡副总统赖清德出线，已经几乎不可能了。他并说，明年大选可预期和平与战争仍是主轴，国民党固然不会当选，但对民进党也不利，而不投降、但也不挑起战争的第三势力也许有可能赢。