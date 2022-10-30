华为业务企稳 收入罕见攀升

中国通讯设备巨头华为在第三季度连续第二个季度实现收入增长，有迹象表明，在经历了美国多年的惩罚性制裁之后，该公司业务已开始稳定下来。

《华尔街日报》报道，根据这家未上市公司星期四（10月27日）发布的未经审计的财务数据计算，第三季度收入同比增长了6.5%，达到人民币1442亿元（约282亿新元）。

华为表示，销售通讯设备的核心业务取得增长，终端业务长期以来的下行趋势持续放缓。这家总部设在深圳的公司收入连续第二个季度增长，一年多来因智能手机销售锐减和向许多国家销售通讯设备受限而导致收入不断减少的局面终于得到遏制。

华为受到美国出口限制的打击，包括2020年美国禁止该公司购买利用美国技术制造的先进制程芯片。这些限制重创了华为的智能手机业务。该业务的规模曾经冠绝全球，也是该公司增长的一个主要来源。美国的出口限制还削弱了华为的通讯设备销售业务，不过分析人士说影响不太明显，因为这类设备需要的高端芯片较少，且更依赖长期的商业交易。

据报道，为了抵消限制措施的不利影响，华为一直在开发一系列不太依赖芯片的新业务线。其中包括云计算服务、自动驾驶组件、智能手机软件以及智能手表和平板电脑等消费电子产品，但这些新业务并没有弥补智能手机销售急剧下降的影响。

华为还通过旗下投资子公司哈勃科技投资有限公司大举投资中国快速增长的芯片制造行业。在拜登政府本月早些时候对高端芯片和芯片制造设备实施全面出口管制后，该行业面临新的障碍。

美国长期以来一直将华为视为国家安全的威胁，称中国政府可能利用华为的设备进行间谍活动。但该公司否认了这一点。一些与美国同一阵营的国家已纷纷禁止华为参与本国5G电信网络的建设，遏制了华为的国际收入，不过该公司继续在中国赢得大合同，且根据Dell’Oro Group的数据，总体而言，华为仍是全球最大的通讯设备销售商。

华为表示，今年前三个季度的收入同比下降了2.2%，主要受第一季度收入下滑13.9%拖累。该公司每个季度都会发布未经审计的部分财务数据简报。该公司表示，不包括资产出售净收益的主营业务利润率为6.1%。该公司已出售了一些业务，包括剥离旗下经济型智能手机品牌荣耀，以应对对其获取芯片的限制。