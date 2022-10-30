中国将实现深海长周期无人科考

中国成功在海底布设实验站，将实现深海长周期无人科考。

据新华社报道，记者10月28日从中国科学院获悉，“探索二号”科考船携“深海勇士”号载人潜水器完成一系列海试任务，已于日前返回三亚。海试期间，科研人员成功在海底布设大深度原位科学实验站，将实现深海长周期无人科考。

原位科学实验站是近年来由中国提出的一种新型深海装备技术体系，它以深海/深渊基站为核心，可携带多种无人潜水器，并可接入化学/生物实验室等平台，在深海/深渊原位开展一系列科学探测和科学实验。

“在海底布设原位科学实验站相当于把陆地实验室的测试、分析仪器整体搬到海底。”中国科学院深海科学与工程研究所副研究员陈俊介绍，与从海底取样后拿到陆地实验室检测的传统海洋调查方式相比，在深海原位进行科学实验，可以避免因环境变化导致的样本数据损坏或缺失。

据介绍，此次布设的原位科学实验站系统将在海底全自主工作，能够进行自身状态监测和智能管理，所有数据通过深海滑翔机中继通信定期传回岸基控制中心，科研人员也可以对原位科学实验站进行远程控制。

此次布设的原位科学实验站配置了兆瓦时级锂电能源系统，在能量密度方面实现了新的突破。该能源系统可储存1000度电，支撑原位科学实验站在海底连续工作半年以上。

后续，原位科学实验站还将接入更多智能化无人实验、探测及信息传输系统，实现深海长周期无人科考。