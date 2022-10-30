北京市政协原副主席于鲁明涉嫌受贿被提起公诉

北京市政协原副主席、北京市卫生健康委员会原主任于鲁明涉嫌受贿，被检察机关提起公诉。

据新华社10月30日报道，于鲁明涉嫌受贿一案，由中国国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由河北省张家口市人民检察院审查起诉。张家口市人民检察院已向张家口市中级人民法院提起公诉。

张家口市人民检察院起诉书指控：被告人于鲁明利用担任政协北京市大兴区第一届委员会副主席、大兴区卫生局局长，大兴区人民政府副区长，北京市医院管理局副局长、局长，北京市卫生和计划生育委员会副主任等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

公开资料显示，今年61岁的于鲁明毕业于北京医学院分院精神卫生专业，是一名主任医师，1983年12月参加工作，1986年12月加入中国农工民主党，1992年6月加入中共。

于鲁明过去长期在北京市卫生健康系统工作，曾任北京市大兴县卫生局副局长、精神病医院院长、北京市卫生局副局长、北京市医院管理局副局长等职。

他在2018年出任北京市政协副主席，同年出任北京市医疗保障局局长，2020年出任北京卫生健康委员会主任。

今年4月，于鲁明因涉嫌严重违纪违法被查，5月被免去北京市卫健委主任职务。中共中央纪委国家监委7月18日通报，于鲁明被开除党籍与公职。