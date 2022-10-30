比亚迪三季度扣非净利同比增930%

中国电动汽车制造商比亚迪2022年第三季度实现营收1170.8亿元（人民币，下同，约229亿新元），同比增长115.6%，实现归属于上市股东的净利润57.2亿元，同比增长350.3%，实现扣非净利润53.4亿元，同比大增930.5%。

据财新网报道，比亚迪星期五（10月28日）发布第三季度财报，披露以上数据。

高速增长的新能源汽车销量支撑起比亚迪的强劲业绩。2022年，比亚迪销量延续2021年的增长势头，前三季度乘用车销量达到118.5万辆，同比增长超过160%，数量已经超越2021年全年的71.3万辆，其中绝大部分是新能源车。公司前三季度累计销量也超越了特斯拉的90.9万辆，位居全球新能源车企之首。

不过，比亚迪的汽车产品均价远低于特斯拉，公司前三季度的净利润为93.1亿元（18.18亿新元），而特斯拉同期净利润为88.7亿美元（约125.61亿新元），仍有极大差距。

放量提升了规模效应，摊薄了研发、销售等费用，提高了单车盈利能力。据国金证券、东吴证券等机构测算，比亚迪2022年第三季度单车盈利达到9000至10000元，全年单车盈利预计为7000元。2021年第四季度以来，随着高价格车型上市，比亚迪的单车盈利持续提高，从不到2000元提高至近10000元。

据报道，比亚迪已经巩固了在中国乘用车市场的地位，把越来越多注意力投向海外。2022年7月至今，比亚迪相继宣布进入日本、德国、挪威、丹麦、瑞典、印度等国家的乘用车市场，10月还宣布在泰国建设整车制造工厂。

一名熟悉比亚迪的人士告诉财新网，比亚迪80%的海外业务集中在欧洲和亚太地区，下一步的规划或是南美洲，公司会根据欧洲、亚太的市场接受度、运营情况，再调整策略。比亚迪此前的海外业务主要是商用车，切换到乘用车的赛道需要“求稳”。此外，不同国家在充电基础设施、政府政策、消费者态度等方面存在差异，比亚迪要进入新市场还要不断摸索对策。