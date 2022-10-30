网传郑州富士康暴发疫情 工人“逃疫”徒步返乡

河南省郑州市富士康据传出现疫情，有工人徒步返乡。截至星期六（10月29日），河南已有多地发公开信，称已做好本地在富士康工作人员的返乡准备。

多个郑州富士康工人为“逃疫”徒步返乡的视频近日在抖音等社媒平台上传播，引发关注。

视频中可见，带着衣物和行李的年轻男女在高速公路边徒步前进，有热心人在路边放置矿泉水和点心，还竖着写有“富士康员工免费喝水”，“返乡人员食物补给点，早日到家”等字样的牌子。

据称是徒步返乡的富士康员工在高速公路边休息。（互联网）

有热心人在路边放置矿泉水和点心，提供给返乡的富士康员工。（互联网）

有自称是富士康工人的网友发帖称，工厂里的确诊人数越来越多，但物资十分匮乏，部分感染者更被封在烂尾楼中，没有食品和药物，人心惶惶之下，一些工人选择强行离开，由于交通工具已无法搭乘，工人们只能徒步回家。还有网帖称，富士康郑州工厂确诊人数已达2万。

对于网传确诊人数，郑州富士康10月26日发声明称，“2万员工确诊”是严重不实信息，郑州园区生产营运相对稳定。

声明称，富士康将在符合地方防疫政策前提下，尽全力为所有员工提供必要的物资供给、心理抚慰、诉求回馈等生活保障，“当下郑州园区防疫工作稳步推展，对集团影响程度可控，本季营运展望不变”。

据第一财经报道，截至2022年10月29日晚22点30分，河南省已有禹州市、长葛市、沁阳市、许昌市魏都区和西华县等五地发布致在富士康工作人员的公开信，称已做好当地户籍员工返回家乡的准备。各地均表示，确需返乡者需提前报备，落实“点对点”服务和相应的隔离措施。

其中，长葛市提出需要在本地有固定住所，提供持续三天的核酸阴性证明和当天的抗原阴性证明；西华县的公开信显示，明确将30日起组织专车前往郑州富士康厂部开展接返服务，集中隔离期间费用自理。当地西夏镇的防疫部门确认了此信息，称星期天开始将陆续接返，工人如需返乡，请及时向村里报备。

中国多地近来出现新一轮疫情，包括河南省郑州市。郑州市官方公布的10月28日疫情数据为三例确诊24例无症状，这一数字受到网民质疑。

据《河南日报》报道，10月29日，河南省长王凯到郑州市检查指导疫情防控工作，强调要科学精准优化防控策略，在充分研判、确保安全基础上，有序调整风险区域范围，尽快恢复群众正常生产生活秩序。要全力抓好保供保医保畅保洁等工作，保障好封控管控区域群众基本生活和就医需求，维护社会大局稳定。