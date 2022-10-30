澳门美狮美高梅荷官确诊 全民需三天做三次快检

澳门通报三起冠病确诊病例，感染者为美狮美高梅娱乐场荷官和其两个儿子，感染者的居住地和工作场所都将采取系列防疫措施，在澳居民也需从星期天（10月30日）起，连续三天每天进行冠病快速抗原检测。

据澳门政府新闻网站通报，一名43岁澳门女居民星期天凌晨冠病核酸结果呈阳性，已送到高顶公共卫生临床中心进一步诊治，其居住地澳门永康街43号丽华新村第一座也列为红码区。

通报称，该感染者10月25日与珠海阳性病例在珠海拱北口岸地下商场快递区有相同时空的暴露。感染者在10月24日和26日的核酸检测为阴性，故根据流行病学调查列为输入性病例。目前正进行详细流行病学调查，详细情况和具体措施稍后公布。

官方在星期天中午时分再次通报，该感染者的两名13岁儿子核酸检测也呈阳性。通报称，为排除社区内可能潜伏的个案，降低病毒传播风险，冠病应变协调中心决定，在澳人士必须于星期天至星期二（11月1日）连续三天，每天进行一次冠病快速抗原检测并申报检测结果。若居民没有按指定日期申报快速抗原检测结果，其澳门健康码将被锁定黄码。

通报还说，该感染者为路氹城美狮美高梅娱乐场的荷官，且于10月26日至28日多个时段上班，故当局亦会对其工作场所采取一系列防疫措施，详情稍后公布。

据路透社引述当地媒体亚博汇（Inside Asian Gaming）报道，美狮美高梅星期天早上被封锁，内部人员只进不出，并有政府医疗人员到场，并称封控可能会持续三天。美狮美高梅没有回复路透社的置评请求。

同时，澳门冠病应变协调中心呼吁10月25日至28日曾到过拱北口岸地下商场快递区的人员，应从星期天起，连续三天每天主动进行核酸核检，每次相隔至少12小时。

澳门上一起确诊病例为星期三（26日）通报的一名66岁往返广东与澳门的冠病感染者。在此之前，澳门已连续三个多月没有确诊病例。

截至目前，澳门累计通报793起确诊病例和1750起无症状感染病例。

