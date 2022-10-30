腾讯最大股东Naspers已阶段性停止减持腾讯

中国科技巨头腾讯最大股东Naspers的荷兰子公司Prosus文件显示，截至10月27日，Prosus仍持有26.926亿股腾讯，该数字与香港交易所披露文件显示的9月9日Prosus持股数量一致。

界面新闻星期五（10月28日）晚报道，这意味着Naspers在9月9日至10月27日的一个多月以来阶段性地停止减持腾讯股票。

Prosus今年以来减持腾讯动作不断。据智通财经，Prosus按露数据显示，对腾讯的持股从3月末的27.69亿股到9月8日的26.93亿股，三个月时间里，Prosus累计减持7673万股，占腾讯总股数的1.8%，占腾讯总股本比从28.8%下降到27.99%。

Prosus是一家控股公司，用来持有南非投资公司Naspers的国际互联网资产，是由Naspers分拆出来。Prosus在阿姆斯特丹和约翰内斯堡两地上市，主要资产包括对腾讯、Mail.ru和DeliveryHero的投资。2019年，Naspers拆分Prosus于荷兰上市。

作为腾讯最大股东，Prosus及Naspers曾在2018年和2021年进行过两次减持。2018年3月22日，Naspers以每股405港元出售2%腾讯股份，套现769亿港元。