中国高寒地区最大连续梁桥建成通车

中国高寒地区最大的连续梁桥在哈尔滨省齐齐哈尔市建成通车。

据中新社报道，星期天（10月30日）上午，齐齐哈尔市民航桥正式建成通车，该桥也是中国高寒地区目前已建成的跨度最大、吨位最重连续梁桥。

齐齐哈尔市是中国重要的老工业基地，民航桥工程是当地重大基础设施工程和重大民生工程，也是中国最北省份黑龙江的“百大项目”之一，桥线路全长2.793公里，为采用双向六车道的城市主干道，设计速度60公里/小时。

“该桥核心工程需跨越运营中的哈齐高铁、平齐铁路、货场线等21股道，以及各类城市管线等受控风险点。”中铁第五勘察设计院集团有限公司民航桥工程总设计师付菊平说，设计团队围绕高寒地区冬夏温差大，高寒地区大跨度、大吨位桥梁平面转体，以及跨铁施工安全风险高等挑战进行了专题研究，通过增加主桥跨越高度、抗冻混凝土设计、高精度转体支座安装及耐久性设计等工艺，确保了双侧总重量5万5000吨的主桥成功实施毫米级精度转体，一举刷新了中国高寒地区同类结构桥梁跨度最大、吨位最重两项施工纪录。

齐齐哈尔民航桥通车后，不仅实现了城市主干路网的优化升级，更实现了城市机场、南北火车站和中心城区的快速串联，全方位提升了城市的“空、铁、公”立体路网功能，促进城市战略性新兴产业园区与城市中心区域的产城融合。