广东省委书记黄坤明：进一步认清广东所处的历史方位

前不久接任中共广东省委书记的黄坤明强调，要牢牢把握以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务，进一步认清广东所处的历史方位、具备的条件基础、肩负的历史使命，探索全面建设社会主义现代化的广东实践。

据中新社报道，广东全省传达贯彻中共二十大精神大会星期六（10月29日）在广州召开，黄坤明出席会议并做出上述讲话。

他表示，要结合广东父老乡亲对美好生活的向往认真谋划、推动落实，牢固树立和践行正确政绩观，切实在发展中保障和改善民生，扎实推进共同富裕，努力让广东父老乡亲生活步步高、喜洋洋。

黄坤明也说，要认真谋划、扎实推动中共的二十大战略部署在广东落地落实，奋力在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在中国前列、创造新的辉煌。

同时，要结合中共总书记习近平赋予广东的使命任务认真谋划部署、推动落实，把高质量发展作为首要任务来抓，纵深推进粤港澳大湾区、深圳先行示范区和珠海横琴、深圳前海、广州南沙三大平台建设，大力发展实体经济，更好推进广东现代化建设。

中共二十大后地方大员开启密集人事调整。政治局委员、中央宣传部原部长黄坤明星期五（28日）空降广东，接替升任新一届政治局常委、中央纪委书记的李希担任省委书记。

65岁的黄坤明是福建上杭人，也是一名“红二代”，其父黄德彪早年参加苏区红军、长征，上世纪50年代起即在闽西地区长期担任龙岩地委副书记。

黄坤明1982年大学毕业后，长期在福建省龙岩地区工作，曾任龙岩市委副书记、市长。1990年代中后期，习近平历任福建省委常委、省委副书记，与黄坤明在工作中有所交集。

1999年后，黄坤明调任浙江省湖州市委副书记、代市长、市长；2003年至2007年，任职浙江省嘉兴市委书记。

期间，习近平在2002年调任浙江省委副书记、2003年升任书记，领导黄坤明所属的浙江省干部团队工作。

黄坤明在2007年升任浙江省委常委兼省委宣传部长，2010年出任杭州市委书记。

2012年中共十八大后，黄坤明先后担任中央宣传部副部长、中央精神文明建设指导委员会办公室主任等。他在2017年中共十九大时进入政治局，并出任中央书记处书记、宣传部部长。

