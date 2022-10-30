中国纪检监察机关前三季度处分逾40万人

中国纪检监察机关今年前三季度累计处分40万7000人，其中包括48名省部级干部。

据中共中央纪委国家监委网站星期天（10月30日）消息，中共中央纪委国家监委通报了今年1月至9月全国纪检监察机关监督检查、审查调查情况。

通报显示，1月至9月中国全国纪检监察机关共接收信访举报264万7000件次，处置问题线索109万5000件，谈话函询22万8000件次，立案45万4000件，处分40万7000人，其中中共党纪处分33万8000人。

据通报数据，被处分人员中，省部级干部48人，厅局级干部1850人，县处级干部1万5000人，乡科级干部5万人，一般干部5万7000人，农村、企业等其他人员28万3000人。

通报还指出，今年前三个季度，全国纪检监察机关运用“四种形态”批评教育帮助和处理共128万5000人次。其中，运用第一种形态批评教育帮助87万人次，占总人次的67.7%；运用第二种形态，即党纪轻处分、组织调整，处理32万4000人次，占25.2%；运用第三种形态，即党纪重处分、重大职务调整，处理4万4000人次，占3.4%；运用第四种形态，即严重违纪涉嫌违法立案审查，处理4万7000人次，占3.7%。