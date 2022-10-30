郑州市委书记：严管风险人员，看牢风险区域

河南省郑州市出现新一轮疫情，中共郑州市委书记安伟说，要坚持精准防控、分类管控，严管风险人员，看牢风险区域，严防风险外溢。

据“郑州发布”微信公号10月30日消息，河南省委常委、郑州市委书记安伟检查督导疫情防控工作并召开视频调度会议。

安伟要求，坚持精准防控、分类管控，严管风险人员，看牢风险区域，严防风险外溢，确保该管的管住管严；有序恢复低风险区域正常秩序，引导群众严格落实常态化防控措施，确保该恢复的恢复到位。

安伟要求，优化无风险区域人员流动规范，用好基层网格化平台，做到人员进出方便、安全；完善提升物资保供、城市运转体系，压实行业主管部门、平台企业责任，着力补齐群众保供短板，加强对保供、保洁、保安等维持城市运转人员的管理，确保保供、保城市运转安全有序。

安伟说，在全市上下共同努力下，当前郑州疫情防控取得了显著成效，但形势依然严峻复杂，任务依然艰巨。要坚持以“追阳”为牵引，以实现社会面清零为主攻方向，以尽快恢复正常生产生活秩序为目标，全市一盘棋，有力有序、坚决打好疫情防控歼灭战，切实保障人民群众生命健康安全。

郑州市富士康据传暴发疫情，工人为“逃疫”徒步返乡的视频近日在抖音等社媒平台上传播，引发关注。河南省已有禹州市、长葛市、沁阳市、许昌市魏都区和西华县等五地发布致在富士康工作人员的公开信，称已做好当地户籍员工返回家乡的准备。