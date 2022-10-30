港监管机构就核数师辞任问题对在港上市公司提出警告

香港的会计监管机构，对上市实体核数师在汇报期末仅一个月前甚或之后辞任的数目明显增加的问题敲响了警钟。

《华尔街日报》报道，香港会计及财务汇报局（简称会财局）星期四（10月27日）表示，核数师的仓促辞任或对审计质素造成不良影响。在截至今年8月31日的九个月里，核数师在汇报期前后仓促辞任的数目从上年同期的71宗增加到107宗。

会财局称，核数师的辞任导致上市实体在公布经审核业绩限期前只有很短的时间筹划并执行恰当的审计。该监管机构还说，核数师辞任的问题促使该机构关注利益相关团体是否充分知悉导致核数师辞任的确切情况。

该监管机构研究了从去年12月1日到今年8月底的核数师辞任情况，发现在核数师在临近汇报期末时辞任的个案当中，约60%财务正在接受审计的上市实体作出了简略声明，称其未能就审计费用与退任核数师达成共识。

会财局表示，约30%的个案则归因于尚未解决的审计问题。在许多情况下，该监管机构对于这些新任核数师是否具备所需能力以在有限时间内执行审计存在忧虑。

会财局行政总裁马力（Marek Grabowski）说：“会财局将继续密切关注核数师的任命和相关实体的审计质素，并将在适当时毫不犹豫地采取跟进行动。”

在美国，核数师辞任以及整体的变更都很罕见，因为美国不要求上市公司在一定年限后更换审计公司。

多家香港公司近来在汇报期还有数周结束时宣布了核数师辞任的消息，其中包括百货公司先施和商业软件解决方案供应商企展控股。

先施称，安永会计师事务所已辞任该公司核数师，2021年12月16日起生效。先施在一份通过交易所发布的公告中表示，原因是双方未能就截至2021年12月31日止期间之审计费用达成协议。先施在3月底发布了去年3月至12月的10个月期间的末期业绩，由致同（香港）会计师事务所审计。

据一份通过交易所发布的公告，企展控股在去年12月16日表示，中审众环（香港）会计师事务所有限公司辞任该公司核数师职务，同日生效，原因也是未能就截至2021年12月31日止财年的审计费用达成协议。今年3月，企展控股公布的截至2021年12月31日止年度的全年业绩由香港会计师事务所博发会计师事务所有限公司审计。

据报道，会财局查察部主管赖翠碧在星期四的一封信中提出了对临近汇报期末时退任和新任核数师的期望。退任的核数师应详细说明辞任的原因，并对如果得不到解决将对审计意见产生负面影响任何审计问题进行解释。退任核数师还应该确保上市实体充分告知股东它们的辞任情况，并在没有充分告知的情况下提醒董事会，也可能需要提醒监管机构。

同时，新任核数师应该知晓前任核数师辞任的原因，并严格评估它们在有限时间内进行高质量审计的能力。

赖翠碧称，在服务聘期结束前更换核数师，可能暗示上市实体的财务报表存在问题，或者在进行审计时遇到困难。

她还表示，为了满足上市实体在最后限期前公布其经审核业绩的要求，新任核数师筹划并执行恰当审计的时间有限，因此担心审计质素或因核数师在临近汇报期末时辞任而受到不良影响。