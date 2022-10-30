中国将完善畜禽产品保供稳价制度，满足民众多元化畜禽产品消费需求。

据中新社报道，十三届全国人大常委会第三十七次会议10月30日表决通过新修订的畜牧法。

全国人大常委会法制工作委员会经济法室主任岳仲明答记者问时说，确保粮食生产安全的“米袋子”，也要保障肉蛋奶等“菜篮子”产品质量安全和有效供给。畜牧业是关系国计民生的重要产业，也是中国农业农村经济发展的重要支柱和农牧民增收的重要来源。

他说，此次修法加快构建现代畜禽养殖、防疫和加工流通体系，进一步强化畜禽种业自主创新，筑牢动物疫病防控风险防线，推动畜牧业绿色发展，完善支持保障措施，对于持续提升中国畜牧业质量效益和竞争力，更好满足民众多元化的畜禽产品消费需求，保障中国现代畜牧业持续健康发展，具有重要意义。

新修订的畜牧法完善了畜禽产品保供稳价制度。岳仲明介绍说，针对部分畜禽产品价格波动较大等问题，此次修法，明确加快建立统一开放、竞争有序、安全便捷的畜禽交易市场体系，建立统一的畜禽生产和畜禽产品市场监测预警制度，逐步完善有关畜禽产品储备调节机制，促进市场供需平衡和畜牧业健康发展；要求省级人民政府负责保障本行政区域内的畜禽产品供给，建立稳产保供的政策保障和责任考核体系，做好畜禽产品保供稳价工作。

“保障畜禽产品有效供给和质量安全，必须大力提升畜禽养殖生产能力和水平。”岳仲明说，此次修法，明确国家建立健全现代畜禽养殖体系，鼓励和扶持发展规模化、标准化和智能化养殖，促进种养结合和农牧循环、绿色发展。同时规定国家采取措施完善畜牧业标准，并在种畜禽管理、养殖生产、屠宰管理、畜禽交易等多个方面强调要符合相关标准等。

此外，新法还明确要求将畜牧业发展工作纳入国民经济和社会发展规划，鼓励和支持发展优质、高效、生态、安全的畜牧业。

新修订的畜牧法将于2023年3月1日起施行。