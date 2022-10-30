台湾将讨论确诊者隔离期从7天减至5天

台湾本轮疫情回落，疫情指挥中心发言人庄人祥称，专家小组下周将讨论确诊者隔离期由七天缩短至五天。

据台湾联合报报道，庄人祥在星期天（10月30日）说，卫生福利部传染病防治咨询会预防接种组（ACIP）委员将朝确诊者隔离期由七天缩短为五天的方向进行讨论；不过确诊者短暂外出部分，则因为要配套措施，尚不进行讨论。

但他也指出，相关政策的公布、实施时间仍无法说明，实际状况要视委员们讨论状况决定。同时，由于11月7日有新的放宽政策，专家们也会斟酌考量，看相关的疑虑有无解除。他还说，口罩禁令则要等11月过后才会讨论，不在本周的议程中。

台湾九合一地方选举将于11月26日举行，不过台湾中央选举委员会要求确诊冠病者不得投票，引发争议；台湾防疫指挥官王必胜星期五（10月21日）松口称，11月26日前调整防疫措施、让更多人投票是肯定的。庄人祥星期六（22日）也说，缩短确诊隔离天数和改变病例通报定义都是可考虑措施，但最终仍有待专家会议讨论。

另一方面，台湾星期天通报新增3万1500起本土病例，另有76人死亡，死亡个案数仍在高点。

对此，庄人祥称致死率属于落后指标，反映前两周的确诊高峰，且整体没有像5、6月的那波疫情来得高。

他指出，本土疫情8月15日以前的确诊致死率为万分之19，但受BA.5变异株影响，疫情8月15以后致死率降低至万分之10左右。