港财政司长批美政治人物抹黑金融业界交流

对于美国政治人物批评金融高管出席将在香港举行的国际金融领袖投资峰会一事，香港财政司司长陈茂波回应称，一些外国政客基于狭隘的政治利益，抹黑正常的金融业界交流，最终只会拖累环球金融的发展。

据香港中通社报道，陈茂波星期天（10月30日）发表网志称，当前，全球经济正面对严峻挑战、大家应同心合力一起寻索新出路，但有些外国政客却基于狭隘的政治利益，企图以泛政治化手段抹黑正常的金融业界交流，甚至以敌对思维搞干扰，此等狭隘视野与消极的做法，不但损人不利己，最终只会拖累环球金融的发展。

在出访中东行程末段，陈茂波的冠病病毒快速测试结果呈阳性，在利雅得稍作停留。他说，确诊后的症状已逐步减退，身体状况良好，会争取尽早符合健康规定回港，希望能亲自出席国际金融领袖投资峰会，即使未能赶及，也必定以视像形式参与。

香港将于星期三（11月2日）起举办为期两天的国际金融领袖投资峰会，这是冠病疫情近三年前暴发以来香港举行的首个大型金融活动，约200名金融界领袖人物、百家全球重要金融机构主要负责人将参会，如高盛集团首席执行官所罗门（David Solomon）、摩根士丹利首席执行官戈尔曼（James Gorman）等。

不过，在峰会召开前夕，美国媒体与政治人物、香港人权组织连连发声，批评金融高管出席峰会的决定将助长中国大陆和香港侵犯人权的行为，并呼吁他们重新考虑这项决定。美国国会及行政当局中国委员会的两位民主党籍主席——参议员默克利（Jeff Merkley）与众议员麦戈文（Jim McGovern）星期四（10月27日）在一份声明中称，银行高管与会的决定，只会使“香港政府与中国共产党一道迅速剥夺香港自治、新闻自由和法治的行为”被合法化。