郑州富士康开展员工返乡意愿登记 将点对点接送返乡

中国河南郑州富士康工厂据传暴发冠病疫情后，大量工人徒步逃离的消息在社交媒体传开。对此，郑州富士康一位行政办公人员透露，富士康正在开展员工返乡意愿登记，将点对点接送有返乡意愿的员工返乡。

多个郑州富士康工人为“逃疫”徒步返乡的视频，最近在抖音等社媒平台上传播。

有自称是富士康工人的网友发帖称，工厂里的确诊人数越来越多，但物资十分匮乏，部分感染者更被封在烂尾楼中，没有食品和药物，人心惶惶之下，一些工人选择强行离开；由于交通工具已无法搭乘，工人们只能徒步回家。还有网帖称，富士康郑州工厂确诊人数已达2万。

目前官方尚未通报富士康工厂的疫情情况，富士康上个星期三（10月26日）否认有2万名员工感染的谣言。

据《科创板日报》星期天（30日）报道，郑州富士康一位行政办公人员说，郑州富士康正在开展员工返乡意愿登记，并已公布员工公寓返乡人员乘车分布图，政府安排核酸检测并协调交通工具，将点对点接送有返乡意愿的员工返乡。

据报道，这名行政办公人员提供的员工脱环（返乡）流程告知书显示，目前疫情传播形势已得到有效控制，按照各级政府防疫部署，郑州富士康各事业群将按县级分类统计意愿返乡员工名单，各县市统一安排有意愿返乡的同仁返乡并按防疫规定办理。

《科创板日报》在太康等地致郑州富士康员工的信中看到，根据返乡报备情况，即日起当地专门安排转运车辆到郑州富士康厂部附近提供闭环接返服务。

中国多地近来出现新一轮疫情，包括郑州。