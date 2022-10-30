梁振英：首长级官员应主动放弃外国国籍

香港公务员国籍问题近日再受关注，港府回应暂时无意改变国籍规定后，中国全国政协副主席、香港前特首梁振英发文称，首长级官员应主动放弃外国国籍，不想放弃则可以拒绝升职。

梁振英本周末连续两天（10月29日、30日）在脸书发文，称香港已回归25年，证明当年“太平门”的想法是多余，加上近几年不断恶化的国际关系，“为什么既要做政府部门首长，又不肯放弃外国国籍？首长们的脑袋在想什么？”

梁振英指，政府部门首长有外国国籍是尊严问题，也是实际的效忠问题，“相信这些外国国籍大多是英国、加拿大、澳洲和美国等西方国家的国籍，这些国家和我们的关系怎样，大家心知肚明。”

他继而提到，有美国国会议员出声“劝阻”金融界人士出席下周在港举行的国际金融峰会，并指若有一天，西方国家的议员写信给有该国国籍的香港特区政府部门首长进行“劝阻”，又或者恐吓用他们的国家安全法对付，该如何应对。

梁振英指出，如果不想放弃外国国籍，可以拒绝升做部门首长，“这不是很简单吗？”并呼吁公开拥有外国国籍的部门首长信息。

他星期天（30日）再次发文称，在今日国际形势下，首长级政府人员主动放弃外国国籍，是最好的国民教育，“讲法律要求，也讲政治”。

据星岛日报报道，立法会议员黄国建议政府对首长级公务员提出国籍要求后，政制及内地事务局局曾国卫星期五（28日）引述公务员事务局局长杨何蓓茵回应称，暂时无意改变公务员的国籍规定，因现时所有公务员都要宣誓拥护《基本法》及效忠特区，相信已符合“爱国者治港”原则。

