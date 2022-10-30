救国团游行抗议台党产会剥夺财产自由

台湾行政院7月宣布将“中国青年救国团”（救国团）名下不动产收归公有后，救国团星期天（10月30日）上街游行抗议，国民党籍台北市长参选人蒋万安和前总统马英九等出席活动。

综合《自由时报》和中天新闻网报道，救国团召集人吴清基称，今年是救国团成立70年，但街头抗议游行却是第一次，“若非因为退无可退、官逼民反，他们也不会采取此方式表达诉求。”

据报道，台湾行政院不当党产处理委员会（党产会）7月26日认定，救国团名下61笔不动产、近14亿（新台币，约6200万新元）为不当取得财产，依法收归公有，并向救国团追征2.4亿余元。党产会也在2018年认定救国团为国民党附随组织，将其全部资产冻结。

救国团主任葛永光称，救国团没有反对转型正义，支持过去受威权体制压迫的受害者都应获得补偿。但他认为现在的转型正义走得太偏离，“以扭曲过去历史、仇恨方式斗争，这不是所谓的转型正义。”

葛永光指出，许多团体与救国团一样遭受不公不义的对待；救国团的财产自由、结社自由等法律保障的自由也被剥夺，加上近期两岸局势紧张，因此游行诉求“公义、自由、和平”。

此次游行规划“公义”、“自由”与“和平”3条路线，分别从中正纪念堂南侧、北侧与捷运台大医院站出口出发，最后于凯道景福门会合，并邀请前总统马英九、前副总统吕秀莲、前卫生署长杨志良、妇联会主委雷倩等到场。

台湾前总统马英九说，当一个政府不自由、不民主、不正当的时候，人民有反抗权利；只有民众的支持，才有统治的正当性，“不是他手上有枪杆子，就能为所欲为。”

国民党籍台北市长候选人蒋万安也到场声援，强调救国团是其祖父蒋经国一手创建，“在风雨飘摇时代号召青年加入抗共保台行列，富有历史意义和团结使命。”

台北市星期天雨势滂沱，影响游行人数，主办单位原预估动员10万人，但据警方统计，实际上街群众约1万余人，来自全台各地、离岛，也有澳洲、东南亚等地华侨等。