台外交部：政府长期聘公关对美游说 非单一政党独有

针对台媒报道台湾政府找公关公司游说美国议员支持台湾加入印太经济架构（IPEF），台湾外交部回应说，台湾驻美国代表处聘用公关公司协助推动台美关系是政府长期采用的做法，并非任何单一政党独有。

亲蓝《联合报》报道，根据美国司法部网站公开信息显示，台湾政府聘请三家美国公关公司，游说美国议员支持台湾加入IPEF。其中，收费高达382000美元（下同，约539194新元）。与此同时，台湾经济部也以108000美元，委托美国公关公司，协助推动台湾与美国的贸易关系与政策。

台湾外交部星期天（10月30日）晚发布新闻稿说，台湾驻美国代表处对公关公司的聘用一向符合美国法令规定，并依据台湾对美国工作实际需求与整体情势相应调整；所需预算也经台湾立法院进行完整且透明的监督。

台湾外交部表示，在相关法规严格规范下，公关公司角色主要在于适时提供观察建议，及协助扩大政务工作触角，以利政府能以更全面角度推动对美国工作。

台湾外交部表示，在台湾驻美国代表处统筹努力下，美国政、商、学界等跨党派人士一向支持深化台美经贸关系，不仅美国联邦参、众议员近年多次以提案或联名致函方式，呼吁双方签署《双边贸易协定》（BTA），台美也透过《贸易暨投资架构协定》（TIFA）等机制持续对话合作。

台湾外交部表示，多方努力累积深化台美双边经贸关系的正面动能，相关成果也让台湾民众有目共睹。

台湾外交部强调，特定媒体近来一再以台湾驻美国代表处公关的聘用与任务交付等议题，刻意以移花接木、断章取义手法撰写悖离事实报道，不仅抹煞台湾驻美国代表处同仁努力及美国国会友人对台湾的真诚友谊，更误导民众的认知。