台战略学者：国防部秘密邀请北约国将领研讨战情

台湾国防战略学者林中斌日前披露，台湾国防部日前秘密邀请意大利等六国有北约国家背景的12名将军级人员，到台湾就俄乌战争、印太地区情势等议题进行交流。

据台湾《联合报》报道，林中斌10月28日在脸书贴文中披露，他在本月27日为台湾国防大学的“北约将领班”（NATO General Class）发表演说，主题为“北京大战略：不战而主欧亚非”，其中他提及德国总理朔尔茨为何转向北京、中国大陆为何2027年不会攻台等要点。

他也在贴文中披露了会议的电子版海报，海报中明载课程是本月27日在台湾国防大学——北投校区举行的“北约将军级 国际和地区安全研讨会”。

报道称，台军过去与北约防卫学院持续保持低调交流，未曾邀请北约将领来台，这是第一次举行类似会议，尤其在北约与俄罗斯关系紧张之际，这项会议显得敏感。

据悉，北约防卫学院曾开放台湾将级与大使、战略研究班等课程，供台湾选派优秀将级人员前往研习，但报告多为机密，目前在台湾公务人员人力官网尚能找到一篇国防大学2017年派员赴北约防卫学院战略研究班的报告，但国防大学未曾开设“北约将领班”供北约将领来台研修。

根据2017年的报告，当时台湾人员参与了22周的战略研究班，学员背景横跨陆、海、空军、陆战、宪警及国防、外交部等文职人员。

但台湾国防部星期天（10月30日）澄清，国防大学未开设“北约将领班”，学者所指课程，为国防大学日前在复兴岗校区举办的“国际区域安全学术讲座”，会中邀请意大利、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛及韩国六国的12名国际友人，与台湾各部会高阶军文官，共同研讨俄乌战争、印太地区情势等议题；此为国防大学首次举办该项讲座，目前并未成立定期班队。

随后，林中斌抽换脸书贴文，将原有“NATO GENERALS CLASS”会议名称，改为国防部宣称的座谈名称。