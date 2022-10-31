台军强化反斩首 特战直升机首度进驻增援战术要地

台军强化中枢防务，继陆续投入自造新装备巩固北部区域备战行列，其特战部队将搭乘UH-60M黑鹰直升机进入淡水河口等要地，协防中枢外围区域，或为“反斩首”任务做准备。

据联合新闻网星期一（10月31日）报道，台湾军方巩固中枢防务，除备战实务需求外，调度上的节奏，常能凸显巩固领导中枢的政治意图。蔡政府执政后，将一个海军陆战队步兵营调往台湾国防大学复兴岗校区，凸显三军统帅对近卫军力的调度权。

台军从去年开始，受命低调从事北部防空与地面兵火力强化，除爱国者三型防空飞弹回防北台外，台造新装备俱由北部地面部队先行接装。如台造CM-34 30链炮甲车，台国防部先挪用原本配发陆军的车辆，先行拨交予宪兵指挥部装宪营接收，同时由关渡指挥部戍守淡水河口的河防营接装。

另外，陆军特战部队取代关渡指挥部，调防阳金险要关口，阻止敌人自山区进入北市；空军防空阵地整建发包第一阶段，也锁定北市外围桃园防空阵地，将优先部署天弓三型防空飞弹与剑翔无人机攻击系统。

据了解，未来台陆军接装M1A2T战车，也将部署北部，台湾军方现正规划研议将外岛陆军两栖营调回淡水河口，希望主要负责固守淡水河口至基隆河可通往台总统府周边的河道。

台陆军特种作战指挥部将分别于11月3日、7日、8日针对台北关渡指挥部的淡水营区、挖子尾营区、林口陆战六六旅下湖西营区，实施第四季战术任务训练，模拟战时特战兵支援北部中枢防务，由黑鹰直升机搭载兵力直接进入战区要地实施增援。

台特指部去年曾借由山隘行军实施特战增援淡水河口，当时部队行军抵达淡水营区。今年首度改由UH-60M黑鹰直升机直接搭载特战兵力快速进入台北市外围的战术要地，甚至直接进驻堪称“反斩首”任务最前线的淡水河口。