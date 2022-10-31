德总理朔尔茨访华期间将就人权问题向中国施压

德国总理朔尔茨星期五（11月4日）将到访中国开展为期一天的访问行程，他将就市场开放和人权问题向中国施压，但会表明反对在经济上与中国脱钩。

据路透社报道，德国政府发言人上星期五（10月28日）在简报会上说，朔尔茨将在访问期间向北京提出其“专制倾向”、人权、还有其他一系列的问题，例如在向欧洲和其他公司开放中国市场时的对等性。

发言人强调，柏林对北京的看法已经改变，但反对与中国经济脱钩，希望北京在双边的贸易关系中表现出对等互惠。

发言人还补充，德国政府希望朔尔茨在访问期间能与非政府组织会面，但目前仍不清楚这是否可能实现。

根据中国外交部日前发布的简短新闻稿，朔尔茨此行是应中国总理李克强的邀请。朔尔茨也是冠病疫情暴发以来，七国集团中首位访华的领导人。

届时将会有一个商业代表团与朔尔茨一同开展访问行程，包括德国汽车公司大众汽车和化学公司巴斯夫（BASF）的首席执行官。

朔尔茨此行访华前，才因批准中资中远海运（Cosco）收购汉堡港其一码头的24.9％股份而饱受国内批评。过去六年，中国一直是德国最大的贸易伙伴，2021年双边贸易总额再创新高，达到2453亿欧元（3444亿新元）。

另外，德国黑森州内政部的一位发言人说，德国当局正在调查中国是否违法在法兰克福开设一个国外警察站。西班牙人权组织“保障卫士”（Safeguard Defenders）早前在一份报告中称，中国在包括德国在内的30个国家设立了未申报的警察站。

这名发言人称，目前仍没有迹象表明法兰克福有这种设施。