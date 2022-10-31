中国大陆新增2699例本土感染者

中国大陆疫情病例数近日上升趋势明显，星期天（10月30日）新增本土确诊病例479例，本土无症状感染者2220例，广东新疆等地疫情形势严峻。

据中国国家卫健委网站发布的数据，10月30日0至24时，新增确诊病例521起，其中本土病例479起，境外输入病例42起。本土确诊病例中，广东疫情最为严重，广东291例，新疆30例，江苏23例，重庆22例，内蒙古18例，北京16例，山西16例，福建12例，湖南12例，陕西九例，河南六例，青海五例。

在无症状感染者方面，本土无症状有2220例，其中广东468例，新疆358例，黑龙江182例，山西169例，福建165例，内蒙古113例，山东104例，青海86例，四川84例，湖北82例，云南70例，河北60例，湖南54例，陕西52例，河南36例，甘肃33例，天津30例，重庆15例，江苏11例，上海10例，北京八例，辽宁六例，安徽六例，宁夏六例。

另外，香港新增4732例本地确诊病例，其中包括1271例核酸检测阳性病例以及3461例快速测试阳性病例。同时，新增478例确诊输入病例。

台湾则新增3万1547例确诊病例，其中有3万1500例本土确诊病例及47例确诊输入病例。