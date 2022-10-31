中国10月PMI回落0.9个百分点至49.2

中国10月份制造业采购经理指数（PMI）从9月份的50.1降至49.2，低于预估中值的49.8，显示疫情防控以及持续低迷的房地产市场仍对中国经济带来压力。

中国国家统计局星期一（10月31日）发布的数据显示，衡量建筑业和服务业活动的非制造业指数也从上月的50.6降至48.7，低于预期的50.1；综合产出指数也从上月的50.9降至49。

读数低于50表明萎缩，高于50表明扩张。

国家统计局高级统计师赵庆河分析，受中国国内冠病疫情多发散发影响，中国采购经理指数有所回落，表明中国企业生产经营活动总体有所放缓，中国经济恢复发展基础需进一步稳固。

赵庆河指出，中国产需两端有所放缓，10月份生产指数和新订单指数分别为49.6%和48.1%，比上月下降1.9和1.7个百分点，制造业生产和市场需求景气度均有所回落；调查还显示，本月高耗能行业中反映市场需求不足的企业比重为56.7%，高于总体3.9个百分点。高耗能行业PMI为48.8%，低于上月1.8个百分点，降至收缩区间，是制造业景气回落的主要原因之一。

赵庆河还指出，服务业市场活跃度减弱，10月份服务业商务活动指数降至47.0%，低于上月1.9个百分点，服务业景气水平有所回落；建筑业商务活动指数虽低于上月两个百分点，但商务活动指数为58.2%，仍位于较高景气区间。

据彭博社报道，澳新银行集团大中华区首席经济学家杨宇霆分析，这一数据表明，尽管中国第三季度的经济数据表现好于预期，但要说中国经济已经进入复苏阶段还为之过早，因为冠病疫情、房地产市场压力和出口下降仍在拖累中国经济复苏的步伐。

报道称，虽然中国政府促进基础设施发展提振了钢铁等建筑材料的生产，并在一定程度上提振了制造业，但严格的冠病管控措施仍在持续遏制消费支出并扰乱商业活动，阻碍着经济的复苏。