中国大陆明起启用智能签注设备受理赴澳申请

中国大陆出入境管理局决定，自星期二（11月1日）起，在出入境窗口启用智能签注设备，受理大陆居民赴澳门旅游签注申请。

中国国家移民管理局官方微信公号发布公告称，目前澳门疫情形势平稳，大陆居民赴澳门旅游需求增多。中华大陆出入境管理局决定，为进一步便利民众申办赴澳门旅游签注，在全国公安机关出入境窗口启用智能签注设备，受理赴澳门旅游签注申请。

公告称，拟申办赴澳门旅游签注人员，前往户籍地或常居地公安机关出入境管理部门办证时，可以持有效往来港澳通行证，使用智能签注设备自主提交赴澳门团队旅游、个人旅游签注申请，无需提交纸质申请材料，经依法审批后，旅游签注将现场制发。

另外，国家工作人员等法律法规另有规定要求的人员，仍需在人工窗口申请办理。

大陆出入境管理局有关负责人称，启用智能签注设备受理大陆居民赴澳门旅游申请，是出入境管理局贯彻落实中共中央高效统筹疫情防控和经济社会发展，支持澳门经济适度多元发展的重要举措，是积极回应人民群众对出入境管理工作新需求新期待的实际行动。

负责人称，出入境管理局接下来将因时因势动态调整出入境管理政策措施，继续研究推出促进经济社会发展的出入境管理政策举措，服务更高水平、更深层次的改革开放。​​​​